Les Coupes du monde de Montréal et de Laval annulées

(Sportcom) – La Fédération internationale des sports de patinage (ISU) a annoncé lundi que les premières étapes du calendrier 2020-21 ne pourraient être tenues comme prévu en raison de la pandémie de la COVID-19. Les Coupes du monde de patinage de vitesse courte piste qui devaient être présentées à Montréal et à Laval en novembre ont ainsi été annulées.

Ces étapes devaient avoir lieu à l’aréna Maurice-Richard la fin de semaine du 6 au 8 novembre, puis la semaine suivante, à la Place Bell.

«Bien que nous soyons déçus de ne pas pouvoir accueillir les meilleurs patineurs et patineuses de vitesse au monde cet automne, Patinage de vitesse Canada soutient entièrement ces décisions qui donnent la priorité à la santé et à la sécurité des participants de notre sport et à celles des communautés auxquelles nous appartenons», a souligné la directrice générale de la fédération nationale, Susan Auch.

D’autre part, Patinage de vitesse Canada prendra une décision rapidement par rapport à la tenue de compétitions nationales aux mois d’octobre et de novembre.

À l’heure actuelle, les Coupes du monde de Séoul, en Corée du Sud (11 au 13 décembre), et de Beijing, en Chine (18 au 20 décembre), sont toujours au calendrier, mais l’ISU indique qu’elle continue d’évaluer la situation.

La dernière saison n’a pu être complétée en raison de l’annulation des Championnats du monde prévus à Séoul du 13 au 15 mars.

Quatre étapes sur longue piste annulées

Les quatre premières étapes de la prochaine saison de patinage de vitesse longue piste ont également été annulées, jusqu’à la mi-décembre. Cela inclut la Coupe du monde de Calgary, prévue du 11 au 13 décembre.

«Nous avons travaillé aux côtés de l'ISU afin d'évaluer la situation actuelle, mondialement et au Canada, pour finalement épuiser toutes les options concernant l'organisation des événements prévus à Montréal, à Laval et à Calgary. Les commentaires des experts médicaux et les conseils des autorités fédérales et provinciales en matière de santé publique ont été cruciaux dans la prise de cette décision et nous les remercions de continuer à nous garder en sécurité pendant cette pandémie. Nous sommes impatients d'accueillir à nouveau des événements de classe mondiale quand ce sera sécuritaire de le faire», a assuré Susan Auch.

Les premières épreuves de la saison de longue piste prévues à Tomaszow-Mazowiecki, en Pologne, à Stavanger, en Norvège et à Salt Lake City, aux États-Unis, sont aussi annulées.

L’ISU a également mentionné via communiqué qu’elle évaluait la faisabilité de créer une bulle aux Pays-Bas pour y tenir des compétitions de patinage de vitesse longue piste.