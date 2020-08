La fin pour deux puissances?

TVA Sports poursuit son intense couverture des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi.

Au programme : deux rencontres qui pourraient signifier le début des vacances pour deux puissances du circuit Bettman : les Bruins de Boston et l’Avalanche du Colorado.

Les deux formations feront face à l’élimination en soirée, alors qu’elles se retrouvent toutes les deux en déficit de 3-1 dans leur confrontation.

Voici un bref aperçu de ce qui vous attend sur nos ondes aujourd’hui.

Bruins-Lightning (Tampa Bay mène 3-1) – 19h, TVA Sports

Alors que rien ne semble pouvoir arrêter les gros canons du Lightning, certains joueurs importants des Bruins commencent à démontrer des signes de faiblesse.

L’attaque de Boston n’a inscrit qu’un seul but dans les 120 dernières minutes de jeu, Zdeno Chara semble de plus en plus inconfortable face à la vitesse de l’adversaire et Jaroslav Halak apparaît chancelant par moments.

Pendant ce temps, Nikita Kucherov, Victor Hedman, Brayden Point et Andrei Vasilevskiy jouent tous du hockey inspiré, et ils sont franchement bien appuyés par le reste de la bande.

Les Bruins sauront-ils sortir un lapin de leur chapeau?

La réponse dès 19h sur nos ondes!

Stars-Avalanche (Dallas mène 3-1) - 21h45, TVA Sports

Une série qui nous offre un délicieux spectacle.

Les deux formations marquent des buts à la tonne, et ils sont majoritairement inscrits par les vedettes. Jusqu’ici, toutefois, cette guerre offensive est allée à l’avantage des Stars, qui ont pris l’habitude de débuter les derniers matchs avec aplomb.

La bande à Tyler Seguin a notamment pris les devants 3-0 en première période du quatrième match, hier, puis a vu le Colorado tenter une ultime remontée, mais sans succès.

Dans cette série, autant les Stars que l’Avalanche présentent de grandes lacunes sur le plan défensif, mais confirment leur statut de puissances offensives. Dans ce contexte, le Colorado doit simplement espérer une grande performance de son gardien Pavel Francouz, ce soir.

Nathan MacKinnon et ses coéquipiers forceront-ils la tenue d’un sixième match?

Cette palpitante série se poursuit dès 21h45 à notre antenne!