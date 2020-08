Canadiens: pas de matchs contre les clubs américains en 2020-2021?

La COVID-19 n’a pas terminé de compliquer la vie de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le circuit Bettman a trouvé le moyen de compléter sa saison 2019-2020 en déplaçant ses formations dans des «villes-bulles», mais selon le réseau Sportsnet, les joueurs n’accepteront pas de s’isoler pour une saison complète. Cela pourrait donc poser problème pour la campagne 2020-2021.

Conséquemment, les équipes joueront probablement dans leur marché respectif. Or, le Canada n’a toujours pas ouvert sa frontière avec les États-Unis et celle-ci demeurera fermée au moins jusqu’au 21 septembre. Si jamais elle le reste plus longtemps, les clubs du pays de l’Oncle Sam ne seraient pas autorisés à venir affronter les sept équipes de l’unifolié.

Le journaliste Elliotte Friedman a révélé que la LNH songeait donc à la possibilité de créer des nouvelles divisions, dont une qui comprendrait uniquement les formations canadiennes.

Cela signifie que le Canadien de Montréal affronterait seulement les Sénateurs d’Ottawa, les Maple Leafs de Toronto, les Jets de Winnipeg, les Flames de Calgary, les Oilers d’Edmonton et les Canucks de Vancouver en 2020-2021.

Un tel scénario serait similaire à celui adopté par la Major League Soccer, qui a décidé de regrouper momentanément l’Impact de Montréal, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver. Les trois formations disputent d’ici la mi-septembre trois parties contre chacune de leurs rivales du pays en attendant que la ligue détermine la suite de son calendrier régulier.