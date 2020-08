Bill Belichick s'est rarement fait aussi élogieux

Impressionner le réputé entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, n’est pas une mince tâche, surtout que celui-ci a pu compter sur Tom Brady pendant près d’une vingtaine d’années. Pendant que les «Pats» se cherchent un nouveau quart numéro 1, Cam Newton commence à attirer l’attention du pilote.

Pour une deuxième fois en 10 jours, Belichick a vanté les qualités du joueur par excellence de la NFL en 2015, qui a rejoint la Nouvelle-Angleterre le 28 juin dernier. Bien que la réputation de l’ancien membre des Panthers de la Caroline le précède, l’entraîneur devait s’en assurer de ses propres yeux.

«Je peux voir pourquoi il a eu le genre de succès qu’il a connu à [l’Université] Auburn et en Caroline, a mentionné Belichick à la radio de la NFL, lundi. En parlant à des gens qui ont été avec lui, [je vois que] les choses qu’ils ont dites de lui à Auburn et en Caroline il y a une décennie, deux ou trois ans ou même l’an dernier restent les mêmes et ça paraît ici.»

La confiance de l’entraîneur

Bien que Belichick n’ait pas clairement identifié Newton comme le quart numéro 1 de l’organisation, celui-ci a obtenu la majorité des répétitions à l’entraînement, alors que la saison 2020 doit s’amorcer dans deux semaines.

Le pivot Jarrett Stidham n’est pas disponible en raison d’une blessure à une hanche et le seul autre candidat logique semble le vétéran Brian Hoyer.

«Il est un grand travaillant. Personne ne travaille plus fort que Cam, a ajouté Belichick. Il est là à l’avance, il reste tard et travaille très fort. Plusieurs joueurs aiment améliorer les choses qu’ils maîtrisent déjà. Par exemple, si vous être bon pour soulever des poids, vous ajouter plus de poids.»

«Mais Cam travaille sur les aspects qu’il ne maîtrise pas et essaie de s’améliorer chaque jour et c’est quelque chose que je respecte à propos de lui», a mentionné le sextuple vainqueur du Super Bowl avec les Patriots.

Les journalistes espéraient bien savoir qui sera le partant de l’équipe lundi, mais ils devront encore attendre puisque Newton a été excusé de l’entraînement matinal.

C’est le réseau ESPN qui a rapporté la nouvelle, bien que la raison de l’absence du joueur de 31 ans soit inconnue. C’est la première fois qu’il ratait une activité d’équipe depuis qu’il s’est joint aux «Pats».