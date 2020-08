Une relance de trop

Tous les espoirs d’une première victoire pour Raphaël Lessard en camionnettes NASCAR étaient permis, mais une relance tardive, avec 13 tours à parcourir, aura été de trop pour le pilote de l’écurie Kyle Busch Motorsports, dimanche au circuit de Gateway, dans l’État du Wisconsin.

Le Québécois de 19 ans a finalement complété cette 14e étape de la saison 2020, remportée par Sheldon Creed, à une honorable sixième place.

Alors qu’il occupait le quatrième rang, Lessard a choisi, comme le meneur de la course, Sam Mayer, de s’élancer de la ligne extérieure au moment de la relance.

«Je pensais que cette stratégie était la bonne pour sortir du premier virage en bonne position, a raconté Lessard en entrevue téléphonique au Journal. Mais au contraire, ça m’a joué un vilain tour.»

«C’est comme si Mayer n’avait jamais décollé quand le vert a été donné, a soutenu Lessard. Il a pris beaucoup de temps à accélérer et j’ai dû ralentir. Puis, des pilotes m’ont doublé à l’intérieur.»

«C’est dommage, a renchéri le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce, puisqu’avant le dernier drapeau jaune, je roulais aussi vite que les trois premiers devant moi.»

«Mais bon, c’est la course, et j’apprends encore. La bonne nouvelle, c’est que j’avais une chance non seulement de terminer dans le top cinq, mais, qui sait, de gagner.»

Réglages fructueux

Lessard a connu un début de parcours plutôt compliqué, lui qui ne détenait que la 19e place sur la grille de départ.

«Dès les premiers tours, a-t-il affirmé, la camionnette était très capricieuse. J’avais beaucoup de difficulté à effectuer des dépassements tellement le train avant était instable.»

Puis, à la fin du premier segment, qu’il a conclu au 12e rang, ses équipiers ont procédé à des réglages qui se sont avérés fructueux.

À l’issue du deuxième segment (où il a terminé à la neuvième position), d’autres changements ont aussi porté leurs fruits.

«Dès ce moment, j’ai réalisé que j’étais très compétitif et que je pouvais attaquer», a-t-il indiqué.

Les séries approchent

Derrière le vainqueur, Brett Moffitt, Austin Hill, Mayer et le Canadien Stewart Friesen ont, dans l’ordre, devancé Lessard, qui occupe le 13e rang au classement cumulatif avec seulement trois épreuves à disputer au calendrier régulier.

La prochaine course aura lieu à Darlington, en Caroline du Sud, le 6 septembre.

Seulement les 10 premiers pilotes au tableau auront accès aux séries éliminatoires. Pour y accéder, Lessard ne peut qu’espérer une victoire pour rejoindre ce groupe sélect.

Deux podiums pour Kevin Lacroix

Kevin Lacroix et Jason Hathaway ont été les principaux animateurs des deux épreuves de la série NASCAR Pinty’s disputées samedi au circuit ovale de Flamboro, en Ontario.

Après avoir concédé la victoire à son rival ontarien lors de la première course, le pilote de Saint-Eustache s’est racheté dans la seconde, qu’il a menée de bout en bout et où les rôles ont été inversés.

«Je suis très satisfait de mes résultats, a indiqué Lacroix en entrevue téléphonique au Journal. Lui et moi dominons le peloton depuis le début de la saison et ça risque d’être la même chose à Jukasa lors des deux dernières courses.»

Lacroix a concédé environ trois longueurs de voiture à Hathaway, quand le drapeau à damier a été agité lors de la première épreuve.

«Avec 15 tours à faire, j’ai commencé à me rapprocher de lui, a expliqué Lacroix, mais des retardataires m’ont fait la vie dure et je n’ai pas été en mesure, par la suite, de le talonner. C’est dommage, car nos chronos en fin d’épreuve étaient semblables.»

Dans la deuxième course, marquée par une seule neutralisation (au 89e des 125 tours), Lacroix n’a jamais été véritablement inquiété par son plus sérieux poursuivant.

Belle rentrée pour Tagliani

À son retour dans la série après un an d’absence, Alexandre Tagliani s’est bien comporté au cours de la première course du programme double à Flamboro en ralliant l’arrivée au quatrième rang avant de terminer sixième lors de la seconde.

Chez les autres Québécois, le Trifluvien Louis-Philippe Dumoulin s’est classé septième et cinquième alors que Donald Theetge, de Boischatel, s’est pointé au huitième rang dans la première course avant d’être contraint à l’abandon à la deuxième.

Seulement 13 pilotes ont fait le déplacement à Flamboro dont les épreuves étaient encore une fois présentées à huis clos.

Lacroix, qui a signé samedi une 13e victoire en 61 départs dans la série NASCAR Pinty’s, et sa première sur tracé ovale depuis 2018, occupe actuellement le deuxième rang au classement cumulatif après les quatre premières étapes d’une saison écourtée en raison de la pandémie.

Hathaway domine au tableau avec une récolte de 175 points, soit huit de plus que Lacroix. L’Ontarien D.J. Kennington (158) et Dumoulin (155) suivent dans l’ordre.

Les deux dernières courses du calendrier auront lieu le samedi 12 septembre à Jukasa, dans la région de Hamilton.