Quand il a vu le coup Nick Ritchie assommer Yanni Gourde, Barclay Goodrow n’a pas hésité une seconde et a laissé tomber ses gants pour venger son coéquipier.

«Je pense que c’était un coup assez dégueulasse», a affirmé le joueur du Lightning de Tampa Bay, samedi, lors des vidéoconférences suivant l’affrontement où s’est déroulé l’incident.

«C’était en retard. C’était dans son dos. La rondelle avait quitté son bâton depuis si longtemps que la plupart des joueurs sur la glace n’ont pas vu le coup, parce qu’ils suivaient la rondelle sur la glace.»

Ritchie a sournoisement frappé le Québécois en deuxième période de la quatrième rencontre de la série de deuxième ronde opposant les Bruins de Boston au Lightning.

En plus de devoir répondre de son geste face à Goodrow, Ritchie a écopé d’une pénalité majeure de cinq minutes. L’équipe de la Floride a d’ailleurs profité de ce long avantage numérique pour inscrire le but vainqueur et a ainsi pris une avance de deux victoires dans la série.

De son côté, Gourde est longuement resté allongé sur la glace, mais est heureusement revenu au jeu en troisième période.