Que se passe-t-il avec les Bruins?

Malgré le fait que leur saison était en train de prendre un tournant non souhaité, les Bruins de Boston ont été incapables de générer un brin d’attaque à la fin du quatrième match de leur série contre le Lightning de Tampa Bay, vendredi.

La troupe de Jon Cooper a empêché ses adversaires de diriger un seul tir sur le gardien Andrei Vasilevskiy lors des dernières 5 min 53 s du match.

«Les gars étaient engagés. Ils ont bloqué des tirs. Ils respectaient notre structure de jeu en zone neutre, a expliqué Cooper au sujet de ses joueurs en conférence de presse après le match. Tu espères qu’à un certain moment, la frustration va s’emparer d’eux un peu. C’était un bel effort de la part de nos gars de les freiner lors de ces dernières cinq ou six minutes.»

Malgré ce long passage à vide dans un moment crucial du match, la formation du Massachusetts a terminé la rencontre en dirigeant 30 rondelles sur le filet de Vasilevskiy. Le portier russe a été déjoué une seule fois, par Jake DeBrusk, lors d’un avantage numérique aux «Oursons».

«Nous devons nous assurer que les tirs se rendent [au filet], a mentionné l’attaquant David Krejci. Il n’y a pas d’excuses. Les attaquants doivent foncer sur le filet et trouver les lignes de tir. Nous travaillons sur cela lors des pratiques et on doit le démontrer lors des matchs. Nous devons être meilleurs.»

Les Bruins tenteront d’éviter de perdre un quatrième match consécutif, et ainsi perdre sa série contre le Lightning, lundi lors du cinquième duel. S’ils souhaitent prolonger leur saison, les joueurs des Bruins devront non seulement trouver la réponse au gardien du Lightning, mais ils devront aussi générer plus d’attaque, eux qui ont été dominés 10 à 2 au chapitre des buts dans les deux derniers matchs.