Le Drakkar a un nouveau pilote

Le Drakkar de Baie-Comeau a annoncé que Jean-François Grégoire avait été embauché à titre d’entraîneur-chef, dimanche.

La nouvelle survient deux jours après que Jon Govens ait créé la surprise en démissionnant de son poste d’entraîneur-chef, et ce, quelques jours avant le début du camp d’entraînement de l’équipe.

Grégoire était déjà dans le giron de l’équipe, lui qui était l’un des entraîneurs adjoints du club depuis deux ans.

«Je suis très reconnaissant de l’opportunité qui s’offre à moi. C’est un défi que j’attendais depuis un moment et je suis très heureux d’avoir la chance de relever ce défi avec le Drakkar», a indiqué le nouveau pilote dans un communiqué publié sur le site internet de son organisation.

«Depuis les deux dernières années, Jean-François a démontré tout son attachement envers notre organisation et la Ville de Baie-Comeau. Il connaît très bien le projet que nous souhaitons mettre en place, ayant lui-même fait partie de l’équation au cours des dernières saisons, a exprimé le directeur général du Drakkar, Pierre Rioux. L’identité de notre organisation perdurera donc, malgré le changement d’entraîneur. Sa passion et son éthique de travail font de lui un candidat idéal pour poursuivre le travail en cours. Le moment était venu pour Jean-François d’obtenir sa chance comme entraîneur-chef et nous sommes heureux qu’il puisse le faire au sein de notre organisation.»

Avant de se joindre à l’équipe de Baie-Comeau, Grégoire a occupé le rôle d’adjoint chez le Titan d’Acadie-Bathurst (2014 à 2016) et chez les Olympiques de Gatineau (2016-2017).