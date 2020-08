Jon Rahm gagne le championnat BMW

L’Espagnol Jon Rahm a réussi un coup roulé improbable lors du premier trou de prolongation du championnat BMW afin de battre Dustin Johnson, dimanche, au Olympia Fields en Illinois.

Rahm était le premier des deux golfeurs à s’exécuter sur le vert du 18e trou, premier trou de la prolongation, et il a réussi un impressionnant roulé de 56 pieds, avant de voir Johnson raté son troisième coup, qui lui aurait permis de poursuivre la prolongation.

• À lire aussi: GP de Madison: Newgarden enlève la 2e course

• À lire aussi: Les Jays se sauvent avec la victoire

En retard par un coup avant d’entamer le dernier des 72 trous réglementaires, «DJ» devait absolument réaliser un oiselet pour espérer avoir une chance de remporter un deuxième tournoi en autant de semaines. L’Américain a vu son deuxième coup tomber à 43 pieds du fanion, mais il a lui aussi réussi un coup roulé magistral pour rejoindre Rahm à 276 (-4) coups.

D’ailleurs, les 64 (-6) frappes de l’Espagnol dimanche représentaient non seulement la meilleure ronde de la journée, mais aussi la meilleure ronde du tournoi.

Mackenzie Hughes a été le meilleur Canadien du tournoi, lui qui a terminé à égalité au 10e rang avec l’Américain Lanto Griffin. Hughes a remis une carte finale de 71 (+1), grâce à deux oiselets et trois bogueys, ce qui lui a permis d’avoir un pointage final de 282 (+2). Cette performance lui permet aussi de se qualifier pour le dernier tournoi de la saison, soit la finale des séries de la Coupe FedEx, qui regroupe les 30 meilleurs golfeurs de la dernière saison. Le championnat se jouera du 4 au 7 septembre à Atlanta.

Des pointages de 287 (+7), 288 (+8) et 291 (+11) de Corey Conners, Adam Hadwin et Nick Taylor leur ont permis de terminer respectivement aux 33e, 40e et 51e rangs.

Woods ne sera pas de la finale

Tiger Woods se devait de terminer parmi les cinq premiers du championnat BMW pour participer à la dernière étape des séries de la Coupe FedEx, mais une dernière carte de 71 (+1) et un pointage final de 291 (+11) ne lui permettent pas d’espérer un tel scénario, lui qui a terminé au 51e rang.

Le «Tigre» a réussi trois oiselets et commis deux bogueys lors des 16 premiers trous, mais tout comme il l’avait fait samedi, un catastrophique 17e trou, où il a cogné la balle six fois sur une normale quatre – il y avait frappé sept coups la veille - a fait en sorte qu’il a joué au-dessus de la normale.

Il s’agissait d’ailleurs de la cinquième fois de sa carrière que l’athlète de 44 ans remettait quatre cartes au-dessus de la normale lors du même tournoi. Il avait joué des rondes de 73 (+3), 75 (+5) et 72 (+2) pour débuter son parcours.

Austin Ernst connait une journée de rêve

Le parcours du Championnat de l’Arkansas n’avait plus aucun secret pour l’Américaine Austin Ernst, dimanche, elle qui a remis une carte finale de 63 (-8) pour enlever les honneurs du tournoi.

Son pointage final de 193 (-20) lui permet de terminer deux coups devant la Suédoise Anna Nordqvist, qui avait pourtant commencé la journée avec quatre coups d’avance sur Ernst.

La seule représentante de l’unifolié toujours en lice, Brooke Henderson, a remis une dernière carte de 69 (-2). Elle a terminé le tournoi au 49e rang à égalité avec une kyrielle d’adversaires en raison d’un pointage de 206 (-7).