Captivant programme triple au menu

Les séries éliminatoires se poursuivent, dimanche, sur les ondes de TVA Sports.

Plus les jours avancent, plus les confrontations deviennent décisives.

D’ailleurs, nous vous présentons, en cette journée dominicale, un programme triple où pas moins de trois formations pourraient se retrouver au pied du mur advenant un revers.

Voici un bref aperçu de ce qui vous attend sur nos ondes aujourd’hui.

Avalanche – Stars (Dallas mène 2-1) – 18h, TVA Sports

Quelle série enlevante! Non, mais soyons honnêtes... Comment ne pas apprécier une confrontation éliminatoire où TOUS les meilleurs éléments des deux équipes sont à leur meilleur?

Bien sûr, l’Avalanche, en retard 2-1, aimerait fort probablement se retrouver dans une position différente. Après tout, le trio de Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog et Mikko Rantanen fonctionne à plein régime. Le problème, c’est que les autres unités ne suivent pas, jusqu’ici!

Chez les Stars, le premier trio composé de Tyler Seguin, Jamie Benn et Alexander Radulov est également en feu. Les trois compagnons réussissent à mettre des points au tableau lors de chaque partie, et sont très bien appuyés par les défenseurs John Klingberg et Miro Heiskanen. La principale différence avec l’Avalanche est que certains joueurs de profondeur, comme Joe Pavelski et Radek Faksa, sont parvenus à marquer des buts importants jusqu’ici.

Qui aura le dessus lors de ce match numéro quatre?

La réponse dans quelques heures!

Flyers – Islanders (New York mène 2-1) – 20h, TVA Sports

Les hommes d’Alain Vigneault sont en difficulté.

Après avoir marqué quatre filets aux Islanders lors du deuxième match de la série (qu’ils ont remporté), voilà que les Flyers ont de nouveau été muselés pendant pratiquement 60 minutes, hier soir.

Dans une rencontre remportée 3-1 par New York, les troupiers de Barry Trotz ont appliqué le plan de match à la lettre et n’ont concédé que des tirs de l’extérieur aux joueurs des Flyers, qui commencent sérieusement à se poser des questions.

Après 12 matchs éliminatoires, Claude Giroux n’a toujours pas inscrit le moindre but, alors que Sean Couturier n’en a marqué qu’un seul.

Contre un adversaire pratiquant un style de jeu aussi hermétique, ces deux joueurs devront retrouver leurs repères et vite, sans quoi la saison des Flyers pourrait tirer à sa fin...

La suite dès 20h sur nos ondes!

Golden Knights – Canucks (Vegas mène 2-1) – 22h30, TVA Sports

Les Golden Knights ont disputé un match numéro trois sans bavure, hier, l’emportant 3-0.

Les joueurs de Vegas respectent le talent de leurs jeunes opposants, et c’est, jusqu’ici, ce qui leur permet d’être en avance 2-1 dans cette série.

Tous les patineurs des Golden Knights sont disciplinés et ne cèdent pas un pouce à leurs rivaux.

Ils doivent à tout prix poursuivre sur cette lancée s’ils veulent avoir une chance d’envoyer Vancouver en vacances, car les Brock Boeser, Elias Pettersson et Bo Horvat de ce monde ne se feront pas prier pour profiter de la moindre chance de marquer.

Qui aura l’avantage dans ce match numéro quatre?

À suivre sous peu...