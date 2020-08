Cleveland seul au sommet

Tyler Naquin a frappé un double productif en 12e manche et les Indians de Cleveland ont pris seuls le premier rang de la section Centrale de la Ligue américaine en vertu d’un gain de 2 à 1 contre les Cardinals, samedi à St. Louis.

Avant les rencontres prévues samedi, les Indians partageaient la première place de la section avec les White Sox de Chicago et les Twins du Minnesota. Leurs rivaux ont toutefois perdu leur rencontre respective.

Naquin a été le premier frappeur à s’élancer lors de la manche ultime. Il a poussé vers la plaque Mike Freeman, déjà présent au deuxième coussin comme le prévoit le nouveau règlement pour les tours au bâton supplémentaires.

Jose Ramirez avait inscrit le premier point des visiteurs avec un circuit en solo en première manche. Matt Carpenter a quant à lui été à l’origine du seul point des Cards avec un simple lors du septième engagement.

Le partant des Indians Carlos Carrasco a été excellent, ne permettant que deux coups sûrs et autant de buts sur balles en six manches sur la butte. La victoire est toutefois allée au dossier de Nick Wittgren (2-0), et Brad Hand a réussi le sauvetage.

Une marque dans la défaite

Dans le clan des White Sox, l’ancien des Blue Jays de Toronto Edwin Encarnacion a permis à l’équipe d’établir une nouvelle marque pour le plus de circuits en un mois, avec 52.

Le club de l’Illinois s’est malgré tout incliné 9 à 6 devant les Royals de Kansas City, qui ont réussi quatre longues balles, gracieuseté d’Alex Gordon, Ryan O’Hearn, Ryan McBroom et Maikel Franco. Ce dernier a notamment été à l’origine de trois points.

Zack Burdi (0-1) a connu une journée particulièrement pénible pour les White Sox, concédant cinq points, quatre frappes en lieu sûr et un but sur balles alors qu’il n’a retiré qu’un seul frappeur.