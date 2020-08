À TVA Sports: Flyers 1 - Islanders 3

Les Islanders de New York et les Flyers de Philadelphie croisent le fer en vue du troisième match de la série entre les deux équipes, ce soir, sur les ondes de TVA Sports et TVA Sports direct.

DEUXIÈME PÉRIODE

19:55 - Flyers 1 | Islanders 2 - Derick Brassard effectue tout un travail en arrière du filet de Carter Hart. Il parvient à alimenter Leo Komarov, qui marque son premier des séries.

07:12 - Flyers 1 | Islanders 1 - Matt Martin est laissé complètement seul dans l'enclave. Mathew Barzal lui refile le disque. Martin parvient à battre Carter Hart d'un lancer sur réception. C'est l'égalité.

PREMIÈRE PÉRIODE

14:18 - Flyers 1 | Islanders 0 - Il y a beaucoup de circulation devant le filet de Semyon Varlamov. Tyler Pitlick y va d'un tir de loin. Varlamov ne voit jamais la rondelle. Philadelphie ouvre la marque!

Philadelphie avait bien failli se faire jouer un vilain tour, mercredi, lors du match numéro deux de cette série. En avance 3-0 après 20 minutes de jeu, les hommes d’Alain Vigneault avaient vu New York revenir de l’arrière et envoyer tout le monde en prolongation.Heureusement, le défenseur Philippe Myers avait fermé les livres pour «Philly» lors de la période supplémentaire en inscrivant son 3e but des séries. Une confrontation éliminatoire très relevée où l’espace se fait rare sur la patinoire, jusqu’ici. Qui aura le dessus lors du match numéro trois? On le saura dans quelques heures!