Un ancien receveur de la NFL ne peut entrer dans sa nouvelle maison

Dans ce contexte de lutte contre les inégalités raciales, l’ancien receveur de passes de la NFL Brandon Marshall a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle on le voit se faire refuser l’accès à sa maison.

L’ancien des Broncos de Denvers, des Dolphins de Miami, des Bears de Chicago, des Seahawks de Seattle, et des Jets et Giants de New York emménageait dans sa nouvelle résidence jeudi, à Weston en Floride, lorsque le garde de sécurité, un homme blanc, a appelé la police car le nom de Marshall n’apparaissait pas sur sa liste.

«Non, tu n’essayais pas de faire ton travail, peut-on entendre l’ex-athlète de 36 ans dire dans sa vidéo. Je ne représentais pas une menace pour toi pour que tu appelles la police. C’est ce que nous voyons tous les jours.»

Le tout s’est déroulé sous les yeux des enfants de Marshall qui étaient dans la voiture.

«J’étais déçu envers moi-même d’être devenu aussi émotif alors que mes enfants étaient dans la voiture, mais j’ai réalisé que de rester là à ne rien faire n’était plus une option», a écrit Marshall sous la vidéo.

Celui qui a aussi joué son football universitaire en Floride a par la suite diffusé une autre vidéo dans laquelle il incite les gens à aller voter.