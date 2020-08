LNH : deux programmes triples ce week-end

La Ligue nationale de hockey a dévoilé son nouveau calendrier, vendredi matin, à la suite des deux jours de pause en soutien au mouvement Black Lives Matter.

Ainsi, nous aurons droit à pas moins de deux programmes triples ce week-end.

Dans un premier temps, samedi, le Lightning de Tampa Bay affrontera les Bruins de Boston dès midi. Les Flyers de Philadelphie et les Islanders de New York suivront à 19h alors que les Golden Knights de Vegas et les Canucks de Vancouver termineront la soirée en beauté à compter de 21h45.

Puis dimanche, nous aurons aussi droit à un programme triple, mais disputé en entier en soirée. L'Avalanche du Colorado et les Stars de Dallas ouvriront le bal à 18h. Les Islanders et les Flyers suivront à 20h alors que les Canucks et les Golden Knights cloueront de nouveau spectacle, cette fois à compter de 22h30.

À compter de lundi, les choses retourneront à la normale avec deux rencontres par jour.