«J'ai ma place dans la LNH» - Alex Belzile

Une semaine après la fin du parcours éliminatoire des Canadiens de Montréal, l'attaquant Alex Belzile est revenu sur les fortes en émotions qu'il a vécues. Rappelons que l’athlète de Saint-Éloi a joué les six premiers matchs de sa carrière dans la LNH, et ce, à 28 ans.

«Ç'a été une surprise au niveau des autres qui me connaissaient un peu moins que c’était ma première partie dans la LNH. Plusieurs pensaient que c’était mon premier match dans la LNH en séries et que j’avais déjà joué en saison. J’en ai surpris quelques-uns», a mentionné le principal intéressé concernant son premier match avec le CH.

Belzile aura finalement été employé dans six rencontres éliminatoires, récoltant une mention d'aide. Une grande fierté pour celui qui s’est accroché à son rêve de jouer dans la LNH après plusieurs saisons dans les mineures, où il est passé par toute la gamme des émotions. Il souligne avoir toujours cru en lui, alors que plusieurs n’y croyaient plus.

«J’ai toujours été un gars très déterminé dans la vie. De prouver aux autres qu’ils avaient tort, j’ai fait ça toute ma vie. J’ai toujours été coupé partout étant plus jeune et à beaucoup de places je n’ai jamais été repêché. J’ai toujours trouvé le moyen de me rendre non seulement dans la ligue supérieure, mais aussi de bien performer», ajoute-t-il.

L’attaquant de Saint-Éloi en veut maintenant plus. Ayant déjà un contrat à deux volets en poche pour la prochaine campagne, il arrivera au camp du Tricolore avec l’intention de se battre pour un poste régulier.

«C’est certain que je vais arriver encore affamé, comme à tous les débuts de camp, mais avec une couche de confiance supplémentaire. Je sais maintenant que j’ai ma place dans la LNH», a-t-il mentionné.

Même s’il fêtera ses 29 ans le 31 août, Belzile affirme qu’il n’y a pas d’âge pour repousser ses limites.

