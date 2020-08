Dur coup pour le Marathon de Montréal

Le promoteur du Marathon de Montréal a confirmé vendredi que l’édition 2020 était annulée, en plus d’indiquer qu’il ne pourrait organiser l’événement en 2021.

Rock and Roll Marathon Series, du Groupe Ironman, a précisé par voie de communiqué que les plus récentes directives de la Santé publique et que les projections financières de l’événement les empêchaient d’aller de l’avant avec son organisation.

C’est «à la suite des orientations émises par le Gouvernement du Québec en matière de santé publique dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19 et après avoir envisagé toutes les options possibles» que le groupe a décidé d’annuler la prochaine édition du Marathon international de Montréal, qui était prévu les 19 et 20 septembre 2020.

«Nous avons également le regret de vous informer qu'après avoir évalué la viabilité future du Marathon international de Montréal, nous avons conclu que nous ne pouvons pas organiser l'événement en 2021.»

L’édition 2019 avait rassemblé 12 000 participants et avait été marquée par la mort d’un coureur de 24 ans qui participait au demi-marathon. Victime d’un arrêt cardiaque, Patrick Neely s’était effondré à deux kilomètres de l’arrivée.

Dans son rapport, le coroner Géhane Kamel avait évoqué certains facteurs qui ont contribué à ce dénouement tragique, dont des problèmes de communication, une mauvaise organisation et un manque de personnel.

Des problèmes techniques, qui avaient retardé le départ de 50 minutes, avaient également terni l’événement. Le directeur de course Dominique Piché avait remis sa démission quelques jours plus tard et a été remplacé par Eddy Affram.