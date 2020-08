Un report qui cause de l’insatisfaction

Luc Savoie déplorait avoir perdu son temps, jeudi, après une rencontre virtuelle avec le sous-ministre de l’Éducation, Éric Blackburn.

«On s’est frappé à un mur de béton, a illustré le directeur général du Séminaire Saint-François. Cette rencontre n’a absolument rien donné. Il n’a pas répondu aux questions soumises par clavardage en nous servant des réponses qui n’avaient pas rapport. Quand on lui a demandé d’expliquer l’incohérence entre l’arrêt du sport scolaire et le maintien du sport civil, il nous a répondu en parlant des services de garde. C’est aberrant de nous avoir fait perdre notre temps comme ça.»

«Le sous-ministre a été envoyé à l’abattoir lors de cette rencontre, mais ce n’est pas vrai que je ne dirai rien quand le ministre [Jean-François Roberge] tente de nous faire porter l’odieux, de poursuivre Savoie. Ce n’est pas sorcier. Lors de sa conférence de presse du 10 août, le ministre n’avait qu’à dire ouvertement qu’il n’y aurait pas de sport scolaire à l’automne au lieu d’attendre à la rentrée. On voit que les jeunes sont loin, loin, loin dans les priorités au Québec. De nous demander de composer les groupes en fonction des sports pratiqués est irréalisable. On construit les groupes en fonction des profils académiques. Sinon, on aurait besoin de 70 groupes pour accommoder tout le monde. C’est difficile de respirer par le nez quand on entend de tels propos.»

S’il gardait espoir, mercredi soir, Savoie peine maintenant à croire qu’un changement pourrait se produire. «Le ministre a changé d’idée à de multiples reprises depuis le début de la pandémie et il va tenir son bout afin de ne pas perdre la face. Il ne reculera pas pour une question d’ego à moins que l’opinion publique parvienne à ébranler le gouvernement.»

Avenir nébuleux

Étant donné que le retour du sport civil depuis juin se passe très bien, Daniel Fleury croyait pouvoir disputer une saison à l’automne. «On est tous tombés en bas de nos chaises avec cette décision, a résumé le responsable des sports à l’Académie St-Louis. Je ne vois pas pourquoi le civil possède un avantage. Parce que l’avenir est nébuleux, des jeunes pourraient quitter le scolaire au profit du civil parce qu’ils auront l’opportunité de jouer. C’est une option d’évoluer dans un circuit civil, mais on espère plutôt un changement d’attitude. Il y a un mouvement incroyable qui s’organise et j’espère que ça va permettre de corriger l’incohérence.»

«L’incohérence et l’injustice sont évidentes, d’ajouter Fleury. Les jeunes ne seront pas plus en sécurité parce que les bulles sont éclatées. Les camps de jour et le retour du sport en juin ont été un excellent laboratoire et tout s’est bien passé. Il n’y a aucune raison qu’il n’y ait pas de sport scolaire.»

Du côté du RSEQ, Gustave Roel garde espoir malgré tout. «Le ministre n’a pas annoncé de date et on va continuer notre travail de représentation, a indiqué le PDG. On ne lâche pas le morceau. La protection de la bulle n’atteint pas les objectifs et une bulle sportive y contribuerait. Des ligues parallèles veulent démarrer et c’est préoccupant. Si 10 % (22 000 sur les 220 000 étudiants-athlètes) et c’est très conservateur font le saut dans le civil, la bulle se termine à 16 h quand ils quittent l’école. Ils sortiront du système et qui va s’en préoccuper ?»

PÉTITIONS ET MANIFESTATIONS S’ORGANISENT

La mobilisation s’organise très rapidement à la suite de la décision du ministre Roberge jugée incohérente et injuste envers le sport scolaire.

Quand il est devenu clair que le sport scolaire allait passer dans la moulinette, une pétition (Du sport pour tous à l’école) lancée par un groupe de parents de l’école secondaire La Courvilloise a été mise en ligne, mercredi soir, avant même que le ministre de l’Éducation ne confirme sa décision. À 19 h jeudi, plus de 23 000 personnes avaient signé le document.

«Nous avons un groupe foot mom sur Messenger et on s’est immédiatement demandé qu’est-ce qu’on fait, a raconté la porte-parole du groupe Marie-Claude Vézina. Nous avons pensé faire une marche pour protester, mais nous avons opté pour une pétition. Au départ, on pensait à nos enfants, mais cette décision touche tout le milieu sportif au Québec. Tout le monde s’allie pour que le sport ne s’arrête pas brusquement.»

Manifestation pacifique

«C’est une décision très surprenante et très injuste à l’égard du sport scolaire versus le sport civil qui peut jouer, de poursuivre la maman de deux garçons qui pratiquent le football. Nous sommes en colère, mais surtout on vit de l’incompréhension. Comme comité, nous avions tout mis en place pour assurer un environnement sécuritaire. Je crois peut-être aux licornes, mais j’estime que le gouvernement est là pour nous écouter si on s’exprime de façon civilisée. Il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idée. »

Joueurs de football de 5e secondaire, Maxime Jabin, de l’Académie St-Louis, et Tristan Lévesque, de l’école secondaire Roger-Comtois, ont lancé sur Facebook une invitation à la population à participer à une manifestation pacifique qui se déroulera vendredi, à 11 h 30, à la place George-V.

«On veut faire bouger les choses et renverser la décision, a souligné Jabin. On s’est entraîné tout l’été et du jour au lendemain, on reçoit une claque au visage. Aussitôt que nous avons appris la nouvelle ce matin [jeudi], on s’est dit qu’il fallait faire quelque chose.»

«On espère mettre de la pression sur le gouvernement, de renchérir Lévesque. C’est une décision incohérente entre le sport scolaire et civil. La plupart des écoles seront fermées vendredi [aujourd’hui] et on souhaite qu’il y ait du monde.»