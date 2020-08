Mookie Betts ne voulait pas jouer

La superstar des Dodgers de Los Angeles Mookie Betts n’avait pas l’intention de prendre part à l’affrontement des siens face aux Giants de San Francisco, mercredi soir.

Ce duel a finalement été reporté, après que les joueurs des deux équipes aient décidé de boycotter l’événement pour protester contre l’intervention armée d’un policier contre Jacob Blake, dimanche, au Wisconsin.

Le match entre les Dodgers et les Giants était le troisième affrontement du baseball majeur à être reporté dans le baseball majeur pour cette raison.

L’ensemble des rencontres dans la NBA a également subi ce sort mercredi soir.

«Quoi qu’il en soit, je n’allais pas jouer, a clamé Betts au quotidien "Los Angeles Times". Il y a énormément de changements qui doivent être faits.»

Le voltigeur étoile a aussi affirmé qu’il voulait utiliser sa plate-forme pour «lancer le bal».

Betts a également indiqué qu’il appréciait vraiment que ses coéquipiers aient décidé de suivre son initiative, ce qui n’a pas été le cas dans plusieurs autres équipes du baseball majeur.

En effet, Jason Heyward (Cubs de Chicago), Matt Kemp (Rockies du Colorado), Dexter Fowler et Jack Flaherty (Cardinals de St. Louis) ont choisi le boycottage, mais leur formation a tout de même disputé leur affrontement du jour.

«J’étais déjà proche de tout le monde dans l’abri, mais maintenant que tout le monde m’a soutenu, plus que je ne le croyais, c’est gros pour moi», a affirmé Betts, qui dispute sa première saison avec les Dodgers en 2020.

«Je me souviendrai toujours de cette journée, a-t-il poursuivi. Je me souviendrai toujours que cette équipe me soutenait. Cette organisation est incroyable.»