La LNH annulera-t-elle des matchs?

Pendant que la NBA, le baseball majeur et la Major League Soccer ont dû annuler des matchs en vertu du mouvement «Black Lives Matter» depuis mercredi soir, il sera intéressant de voir si la Ligue nationale de hockey emboîtera le pas.

D’entre tous les joueurs l’attaquant Evander Kane, porte-couleurs des Sharks de San Jose, invite les hockeyeurs à militer, faisant valoir que la LNH peut définitivement en faire plus.

Ci-dessus, Michel Bergeron indique pourquoi la LNH doit suivre l'exemple de la NBA.

À LIRE AUSSI | Kotkaniemi explique quelle mouche l'a piqué en séries

À LIRE AUSSI | Une réunion d’urgence dans la NBA

«C’est bien d’écrire des déclarations, des tweets, des stories et de publier des photos sur Instagram, mais en bout de ligne, ce qui fera la différence se sont des actions réelles et significatives, affirmait Kane, mercredi, lors d’une entrevue avec le réseau Sportsnet. Malheureusement, ça ne se produit pas encore et nous devons faire mieux.»

Certes, quelques actions ont déjà été prises, mais rien ne s’apparentant au présent boycott qui touche les autres ligues professionnelles.

Par exemple, le 3 août, les joueurs Tyler Seguin et Jason Dickinson, des Stars de Dallas, avaient posé un genou au sol pendant les hymnes nationaux avant un match contre les Golden Knights de Vegas.

«Je supporte pleinement ce que font la NBA et le baseball majeur, a encore témoigné Seguin, mercredi soir, après une défaite de 6 à 4 de son équipe dans le troisième match de la série contre l’Avalanche du Colorado. Je pense qu’il y a différentes manières de montrer ton support par des actions.»

Combattre le racisme et l’injustice

Cité sur le site web de la LNH, le capitaine des Bruins de Boston Zdeno Chara s’est également exprimé mercredi soir, rejoignant les propos de Seguin.

«Nous supportons le combat contre le racisme et l’injustice, a-t-il dit. Il y a différentes façons de l’exprimer et les joueurs de la NBA ont exprimé leur opinion en boycottant les match. Nous supportons ça!»