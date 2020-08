Deux rivalités au coude-à-coude

Notre couverture du deuxième tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley se poursuit, ce soir, sur les ondes de TVA Sports.

Seulement deux matchs sont au programme dans la LNH, ce jeudi, mais les issues de ce programme double pourraient dicter la suite des deux séries.

Voici les deux confrontations du jour :

Flyers de Philadephie c. Islanders de New York #3 – 19h30 – TVA Sports (série égale 1-1)

Les Islanders ont remporté le premier duel haut la main, ayant blanchi les Flyers 4-0, lundi soir, au match inaugural de cette rivalité.

La troupe d’Alain Vigneault a su rebondir, mercredi, en triomphant au match no 2 4-3 en prolongation. L’ex-défenseur des Huskies de Rouyn-Noranda Philippe Myers a alors donné la victoire aux tombeurs des Canadiens de Montréal au tour initial.

Sean Couturier a pour sa part inscrit son premier but des éliminatoires, tandis que le polyvalent Kevin Hayes a réalisé un doublé tôt dans la rencontre. Claude Giroux touchera-t-il enfin la cible en séries?

Du côté des Islanders, Jean-Gabriel Pageau a encore marqué, lui qui a forcé la prolongation. Anders Lee et Anthony Beauvillier ont entamé la remontée.

Dans la défaite, le gardien Semyon Varlamov a brisé la marque de concession pour la plus longue séquence sans allouer un but en séries éliminatoires, résistant pendant 138 min 17 s avant de céder devant Hayes. Il avait blanchi l’adversaire à ses deux dernières sorties.

Golden Knights de Vegas c. Canucks de Vancouver #3 – 21h45 – TVA Sports (série égale 1-1)

Les jeunes et fougueux Canucks ont prouvé aux vétérans des Golden Knights qu’ils ne s’en laisseront plus imposer en séries.

Humiliés 5-0 au premier rendez-vous, la formation de Vancouver a jubilé 5-2 afin de créer l’égalité dans la série, mardi.

Les Canucks ont ouvert la machine dès les premiers instants de la rencontre et la jeune sensation Elias Pettersson a fait l’étalage de son talent avec un but victorieux hallucinant (à voir et revoir, ci-dessus!) en plus de récolter deux mentions d’aide.

Par le fait même, le Suédois a établi un record de concession avec 16 points à ses 12 premiers matchs éliminatoires dans l’uniforme des Canucks.

Du côté des Knights, Max Pacioretty a inscrit trois buts à ses cinq dernières sorties, tandis que le défenseur Shea Theodore a amassé six points pendant la même période.