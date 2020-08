Rowdy Tellez mène la charge pour les Blue Jays

Rowdy Tellez a produit quatre points dans la victoire de 9 à 1 des Blue Jays de Toronto face aux Red Sox de Boston, mercredi soir, au Sahlen Field de Buffalo.

Le joueur de premier but des Jays a frappé deux circuits, dont un de deux points, en plus de réussir un simple productif. Tellez compte six longues balles depuis le début de la campagne.

Vladimir Guerrero fils s’est également illustré pour l’équipe canadienne en produisant trois points à l’aide d’un double.

Randal Grichuk a produit les deux autres points des Jays avec son huitième circuit de la campagne et avec un simple.

Mitch Moreland a été le seul joueur des Red Sox à franchir la plaque, après avoir étiré les bras en quatrième manche.

Le releveur Shun Yamaguchi (1-2) a signé la victoire, lui qui a concédé un point, deux coups sûrs et autant de buts sur balles en quatre manches. La défaite a été portée à la fiche de Colten Brewer (0-2).

Les Jays et les Red Sox s’affronteront jeudi dans le troisième match de cette série de trois.

Les Braves dominants

À Atlanta, les Braves ont remporté les honneurs d’un programme double contre les Yankees de New York.

Ils ont gagné le premier match par la marque de 5 à 1, infligeant au passage un premier revers depuis le 22 mai 2019 à l’artilleur Gerrit Cole (4-1). Précédemment, le lanceur-étoile des Yankees avait signé 20 victoires consécutives.

Cole a alloué cinq points et autant de coups sûrs en cinq manches aux Braves. Dansby Swanson a cogné un circuit de deux points tandis que Ronald Acuna fils, Marcell Ozuna et Luke Voit ont réussi des longues balles en solo.

Ian Anderson (1-0) a livré une solide performance au monticule pour son premier match en carrière dans les ligues majeures en n’allouant qu’un point sur autant de coup sûr en six manches.

Dans la deuxième rencontre, les Braves se sont imposés au compte de 2 à 1. C’est Freddie Freeman qui a fait la différence en claquant un circuit de deux points en sixième manche.

Max Fried (5-0) a signé sa cinquième victoire de la saison après avoir accordé un point, quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches. Il a également réussi cinq retraits sur des prises. Mark Melancon a obtenu son cinquième sauvetage de la campagne tandis que Chad Green (2-1) a encaissé la défaite, la cinquième consécutive des Yankees.