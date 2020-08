LNH : journée bien remplie à TVA Sports!

La deuxième ronde éliminatoire se poursuit, mercredi, alors que TVA Sports vous présente trois matchs d’une très haute importance.

Voici un bref aperçu de ce qui vous attend sur nos ondes aujourd’hui.

Islanders – Flyers (New York mène 1-0) – 15h, TVA Sports

Les Islanders ont été tout simplement parfaits lors du premier duel de cette série.

Les patineurs de la formation new-yorkaise ont obligé les Flyers à ne décocher des tirs que de l’extérieur de la zone payante et cela a profité à leur gardien Semyon Varlamov, qui a signé un jeu blanc de 4-0.

La contribution, lors du match no. 1, est venue de tout le monde chez les Islanders, alors que les défenseurs Andy Greene et Devons Toews ont marqué, tout comme les moteurs offensifs Anders Lee et Jean-Gabriel Pageau.

Du côté des Flyers, à l’inverse, l’entraîneur-chef Alain Vigneault semble impatient de voir ses gros canons prendre le relais. Il a d’ailleurs critiqué publiquement son attaquant Sean Couturier après la défaite de lundi.

Claude Giroux se montre également très discret jusqu’ici lors des éliminatoires.

Ces deux joueurs rebondiront-ils aujourd’hui?

La réponse dans quelques heures!

Lightning – Bruins (série égale 1-1) – 20h, TVA Sports

Une série très partagée jusqu'à maintenant.

Après avoir perdu le premier match, Tampa s’est ressaisi, mardi, enregistrant un gain de 4-3 en prolongation.

Ce qui est encourageant, chez le Lightning, c’est qu’on s’en sort présentement avec une égalité de 1-1 dans la série malgré le brio de Brad Marchand, qui a jusqu’ici récolté 3 buts et 1 aide en deux rencontres.

Chez le Lightning, la contribution de tous est grandement appréciée, alors que le joueur de profondeur Blake Coleman a notamment été élu première étoile du second duel en vertu d’une prestation de deux filets.

Depuis la première minute de cette confrontation éliminatoire, les deux équipes offrent du jeu rapide et très dynamique. Il faut donc s’attendre à ce que les choses se poursuivent ainsi ce soir.

Rendez-vous à 20h!

Avalanche – Stars (Dallas mène 2-0) – 22h30, TVA Sports

Nathan MacKinnon ne doit pas très bien dormir par les temps qui courent!

On pourrait penser que ses cinq points en deux matchs ont aidé l’Avalanche à se forger une confortable avance dans la série face aux Stars... mais non! C’est plutôt Dallas qui est aux commandes 2-0.

Le problème, c’est que le Colorado n’a inscrit que... cinq buts dans la série jusqu’ici! C’est donc dire que MacKinnon a été impliqué sur tous les buts des siens. Où est donc le reste de l’équipe?

De l’autre côté, le premier trio des Stars (Radulov-Seguin-Benn) s’amuse, mais contrairement à celui de MacKinnon, il est appuyé par les autres unités offensives de l’équipe et même par les défenseurs du club.

La clé pour l’Avalanche, en ce troisième match? Que tout le monde se lève pour appuyer le numéro 29!

Après tout, une défaite mettrait le Colorado dans une position très précaire...

La suite dès 22h30 sur nos ondes!