Les Lakers et les Clippers veulent l’annulation des séries

Les équipes participant aux séries éliminatoires de la NBA ont effectué un vote, mercredi soir, sur la tenue du reste du calendrier d’après-saison. Seuls les Lakers et les Clippers de Los Angeles se sont montrés en faveur de l’annulation des séries.

Toutes les autres équipes ont indiqué vouloir continuer à jouer, a indiqué le site sportif The Athletic.

En colère, la vedette des Lakers LeBron James a quitté la réunion avec ses coéquipiers et d’autres athlètes des Clippers. Selon The Athletic, il aurait demandé aux propriétaires des équipes de la NBA d’en faire plus avant de quitter la salle.

Le vote s’est tenu lors d’une réunion impliquant les joueurs dans le complexe de la NBA dans la «ville-bulle» d’Orlando, après que plusieurs équipes aient décidé de boycotter les matchs de la soirée pour dénoncer l’intervention policière dont a été victime l’Afro-américain Jacob Blake.

Pas de matchs jeudi?

Selon le réseau ESPN, les discussions se poursuivront jeudi à propos d’une possible annulation des séries. Il semblerait ainsi que les trois matchs prévus à l’horaire ne seront pas disputés non plus, puisque «tout le monde est encore trop émotionnel», a indiqué au média une source de premier ordre.

L’ouverture de la série de deuxième tour entre les Raptors de Toronto et les Celtics de Boston doit se faire jeudi. Deux autres rencontres de la première ronde sont aussi prévues, soit les matchs numéro 6 entre les Nuggets de Denver et le Jazz de l’Utah et entre les Clippers et les Mavericks de Dallas.