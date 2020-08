La retraite pour l'ancien acolyte d'Ovechkin

Après 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le défenseur Mike Green a décidé qu’il en avait assez.

Dans une entrevue avec le site The Athletic publiée mercredi, l’arrière de 34 ans a révélé qu’il «se sentait appelé à faire d’autres choses».

«Être un athlète n’est pas la seule partie de qui je suis, a dit Green, qui avait été acquis par les Oilers d'Edmonton en février. Je suis mari, père, fils, frère, oncle. J'ai eu la chance de faire de ma passion ma profession, mais à ce stade de ma vie, j'envisage d'autres choses que je me sens appelé à faire.»

«Beaucoup de gens souffrent et je veux aider. Je veux utiliser ma voix d'une manière différente. Je veux concentrer mon énergie différemment, m'ancrer dans la communauté, dans la famille. Mais je veux aussi devenir un agent de vrai changement.»

Green a connu de bons moments dans la LNH, notamment avec deux saisons de 73 points ou plus, entre 2008 et 2010. Il a totalisé 150 buts et 501 points en 880 parties avec les Capitals de Washington, les Red Wings de Detroit et les Oilers depuis ses débuts en 2005.

Green avait été l’un des quelques joueurs ayant refusé de prendre part à la reprise des activités de la LNH cet été. Il avait alors mentionné l’incertitude entourant la pandémie de COVID-19 pour expliquer sa décision.