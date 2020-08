Une grève des Raptors en pleines séries?

Pour manifester leur solidarité envers Jacob Blake, un Afro-Américain qui a été grièvement blessé par plusieurs coups de feu tirés par un policier au Wisconsin, les Raptors de Toronto considéreraient la possibilité de boycotter le premier match de leur série de deuxième tour contre les Celtics de Boston, mardi.

Les Raptors ont tenu une réunion d'équipe avant leur entraînement pour en discuter. En entrevue avec les médias Fred VanVleet a avoué qu’il n’avait plus très envie de jouer après les événements du week-end.



«J’étais assez excité [de jouer contre les Celtics], mais après ça, nous avons dû regarder Jacob Blake se faire tirer dessus hier [dans la nuit de dimanche]. Ça change le ton et ça met les choses en perspective. [...] Rien ne change et nous voilà encore avec un autre incident à discuter. Mes pensées aujourd’hui [mardi] sont avec cet homme et sa famille.»



«Je crois qu’on a commencé à en parler, a ajouté Norman Powell à propos d’un boycott des Raptors. Je crois que tout le monde s’assied en disant "Black Lives Matter" et en ayant ces conversations sur Zoom. Ça ne fait pas le travail. Poser un genou par terre lors de l’hymne national, ça ne fait pas le travail. Ça commence à tomber dans l’oubli.»