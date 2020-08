Thierry Henry et sa bande visent les trois points

C’est mardi que l’Impact amorce une nouvelle phase de cette étrange saison 2020 en recevant la visite des Whitecaps de Vancouver au stade Saputo.

Et comme une étrangeté ne vient jamais seule depuis quelques mois, il s’agira d’un tout premier match de sport professionnel au Canada devant spectateurs. Ils seront 250 à s’installer dans cinq sections du domicile de l’Impact. On est bien curieux de voir quel genre d’ambiance ça donnera.

Vous pourrez voir cette partie sur nos ondes et sur TVA Sports direct dès 19h, avec l'émission d'avant-match.

Rappelons les faits : jusqu’à maintenant, le Bleu-Blanc-Noir a disputé cinq rencontres. Deux avant le début de la pandémie et trois autres lors du tournoi de reprise à Orlando.

Il présente actuellement une fiche de deux victoires, deux revers et un verdict nul, bonne pour la septième place dans l’Association Est, la dernière qui donne un billet pour d’éventuelles séries éliminatoires.

L’Impact va donc disputer ses six prochains matchs contre ses deux rivaux canadiens. Il recevra également le Toronto FC deux fois. Thierry Henry et ses hommes se rendront dans la Ville Reine pour un autre match et à Vancouver pour une série de deux rencontres en quatre jours.

Un plus

Thierry Henry a dû fouiller dans ses souvenirs pour se remémorer le dernier match qu’il a disputé devant une petite foule comme celle de 250 spectateurs qui attend son équipe mardi soir.

«La dernière fois, je crois que c’était un France-Belgique avant l’Euro 2000. Mais ça ne change rien puisqu’à Orlando, il n’y avait personne, alors ça va nous paraître plein.»

«Ça va faire en sorte que le stade sera un peu moins vide. Ils vont nous pousser un peu et c’est mieux que de n’avoir personne.»

Et pour ce qui est de l’élément sécurité des joueurs, l’entraîneur-chef estime que si on a décidé d’admettre une petite quantité de spectateurs, c’est que c’est sécuritaire de le faire. Il a ajouté qu’avec ou sans spectateurs, ses joueurs doivent fournir le même effort.

Pas de rythme

Le plus difficile depuis le début de cette saison, c’est de trouver du rythme. Après une amorce engorgée avec la Ligue des champions, tout est tombé à plat pendant quatre mois avant une reprise qui a duré quatre matchs. Puis, il y a eu une autre pause d’un mois avant le match de mardi soir.

«Ce n’est pas évident parce qu’on prépare les mecs et on essaie de jouer avec des répétitions avec beaucoup de sprints pour agresser les équipes adverses, et quand tu arrêtes, ce n’est pas évident.»

«Le truc qui te rassure dans ces moments-là, c’est quand tu as une équipe qui joue ensemble depuis deux ou trois ans.»

Mais comme on le sait, ce n’est pas du tout la situation de l’Impact puisque Henry dirigera seulement son 10e match avec l’Impact mardi soir.

Pas sûr

Si l’entraîneur-chef dit savoir quel schéma tactique il emploiera, il a affirmé ne pas être sûr de son effectif pour amorcer la rencontre puisque deux ou trois joueurs soignent des petits bobos.

Cela dit, s’il estime que ses hommes étaient à environ 60 % de leurs capacités à Orlando, il croit qu’ils ont haussé leur niveau depuis leur retour à Montréal.

«Ils ont peut-être à 75 ou 80 % de leurs capacités en ce moment.»

«Lors du tournoi, il y a eu énormément de déchets techniques, de ballons perdus et pas seulement que dans notre camp. On espère que dans ce match, ça nous arrivera moins souvent et qu’on ne se fera pas prendre en transition.»