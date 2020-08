Séries: les trois Québécois les plus décisifs

Les attaquants Anthony Beauvillier, Patrice Bergeron et Jonathan Marchessault font partie des Québécois qui connaissent actuellement d’excellentes séries avec leur club respectif.

Dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey, quels sont les athlètes du Québec ayant le mieux fait lors d’un seul tournoi éliminatoire?

Le présent palmarès vous propose trois étoiles en se fiant aux meilleures moyennes de points par match. Non mais, 34 points en 15 parties, il fallait le faire... Pour se qualifier, un joueur doit avoir disputé un minimum de 10 matchs éliminatoires durant l’année en question.

Mario Lemieux - Penguins de Pittsburgh (1992)

Aucun Québécois n’a jamais obtenu une meilleure moyenne de points par match que celle présentée par Mario Lemieux lors des séries éliminatoires de 1992, soit 2,27. Menant alors les Penguins de Pittsburgh à une deuxième conquête consécutive, «Le Magnifique» avait récolté 34 points, dont 16 buts, en seulement 15 rencontres.

Seul l’attaquant Adam Graves avait réussi à ralentir momentanément Lemieux en lui fracturant un os de la main gauche durant le deuxième match de la série de deuxième tour face aux Rangers de New York.

Les Ron Francis, Kevin Stevens et Jaromir Jagr avaient pris le relais en attendant le retour du grand Mario, lors de la ronde suivante, contre les Bruins de Boston.

Au premier tour, Lemieux avait notamment complété un match avec trois buts et autant de mentions d’aide pour six points dans un gain de 6 à 4 face aux Capitals de Washington.

Mike Bossy – Islanders de New York (1981)

Avec 35 points en 18 rencontres éliminatoires avec les Islanders de New York, Mike Bossy avait frôlé une moyenne de deux points par match en 1981. Dès le premier tour, Bossy avait donné le ton avec une récolte de 10 points en trois parties lors d’un balayage sans équivoque d’une série 3 de 5 contre les Maple Leafs de Toronto.

Les Islanders avaient ultimement remporté la Coupe Stanley au terme d’une finale face aux North Stars du Minnesota.

Dans le troisième match de la finale, Bossy avait engrangé quatre points dans une victoire de 7 à 5 pour aider les Islanders à prendre les devants 3-0 dans la série. Les Islanders l’ont finalement emporté en cinq matchs.

Denis Savard – Blackhawks de Chicago (1985)

La troisième étoile va à Denis Savard. L’attaquant connaissait des éliminatoires de rêve avec les Blackhawks, en 1985, jusqu’à ce que Chicago soit opposé à Wayne Gretzky et les puissants Oilers d’Edmonton en finale de l’Association de l’Ouest.

Et même contre Edmonton, Savard a notamment connu une soirée de quatre points (un but et trois mentions d’aide) lors du cinquième match de la série, mais les Hawks avaient étrangement perdu par le pointage de 10 à 5.

Récolte notable de six points pour le défenseur des Oilers Paul Coffey dans cette seule et unique rencontre.

Edmonton avait remporté la série en six parties, mettant fin au beau parcours de Savard, avant de vaincre les Flyers de Philadelphie en finale de la Coupe Stanley. Somme toute, en 15 matchs éliminatoires, l’attaquant québécois avait obtenu 29 points.