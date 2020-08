Le Lightning rebondira-t-il?

Après s’être incliné 3-2 devant les Bruins lors du premier duel de la série de deuxième tour entre les deux équipes, le Lightning parviendra-t-il à niveler les chances lors du second match?

TVA Sports vous présente, ce soir dès 19h, le deuxième affrontement impliquant les deux équipes.

Si la formation floridienne souhaite l’emporter dans quelques heures, elle devra trouver le moyen de ralentir le premier trio des Bruins. Lors de la confrontation initiale, Marchand (1 but, 1 aide), Pastrnak (1 but, 1 aide) et Bergeron (1 aide) se sont amusés comme larrons en foire sur la patinoire.

Tampa peut cependant se motiver en se remémorant la troisième période du dernier match. En retard 3-0, la bande à Nikita Kucherov a inscrit deux filets (tous deux l’œuvre de Victor Hedman) et a semé le doute dans la tête des joueurs des Bruins. Mais ces derniers ont finalement tenu le coup.

Devant le filet, Jaroslav Halak sera opposé à Andrei Vasilevskiy.