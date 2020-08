Une autre transaction pour les Maple Leafs?

En envoyant l’attaquant Kasperi Kapanen aux Penguins de Pittsburgh, le directeur général des Maple Leafs de Toronto Kyle Dubas s’est assuré d’avoir un peu plus de flexibilité au point de vue financier pour régler plusieurs dossiers cet automne.

Kapanen doit en effet encore écouler deux saisons à un contrat qui doit lui rapporter 3,2 millions $ par année.

«Je ne pense pas que ce sera tout pour nous, a laissé entendre Dubas en vidéoconférence, mardi. La clé de cette transaction est que nous devions avoir plus de flexibilité [dans la masse salariale] par rapport à ce que nous avions. Nous avions des dossiers à régler avec [Ilya] Mikheyev, [Travis] Dermott et les autres joueurs autonomes, et [cette transaction] nous donnera de l’espace pour nous concentrer sur nos autres besoins.»

«Sans cette flexibilité, nous serions restreints dans nos mouvements.»

Par ailleurs, cette transaction a également permis au DG de récupérer un choix de premier tour au prochain repêchage de la Ligue nationale. Avec la sélection des Penguins, ils seront les 15es à parler. Dubas avait cédé sa propre sélection dans l’échange qui a envoyé Patrick Marleau aux Hurricanes de la Caroline en 2019.