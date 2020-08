Bien qu’il ait été chassé de la rencontre par les Golden Knights de Vegas, le gardien Jacob Markstrom conserve l’entière confiance de l’entraîneur-chef des Canucks de Vancouver pour le reste de cette série des demi-finales de l’Association de l’Ouest.

Le Suédois de 30 ans a permis cinq filets sur 34 lancers dans une défaite de 5 à 0, dimanche. Mais malgré ces chiffres, Travis Green estime qu’il n’est pas responsable de cette lourde défaite.

«Je peux vous dire une chose: Markstrom ne doit s’inquiéter de rien, a lancé Green en conférence de presse, lundi. J’ai eu une conversation avec lui, comme je le fais chaque fois que je retire un gardien.»

«Je ne pense pas qu’il a eu un si mauvais match. Plusieurs buts étaient impossibles à arrêter. Je n’ai pas peur pour lui. Il a été un roc pour nous et il le sera encore.»

Mauvais match

Pour Green, c’est l’équipe, dans son ensemble, qui doit être blâmée. Indiquant que le club du Nevada n’avait rien présenté de surprenant sur la glace, le pilote a avancé qu’il s’agissait d’un effort décevant et qu’il s’attendait à mieux de ses protégés, même s’il a reconnu que les Knights représentaient des adversaires de taille.

«Ce n’est pas juste la faute des jeunes. C’est l’équipe en général. Je l’ai dit [dimanche] et je le redis: je ne pense pas que nous ayons joué notre meilleur hockey. Nous n’étions pas au sommet de notre jeu. Je crois que chaque série apporte un nouveau défi, et nous n’avons pas bien passé ou reçu la rondelle.»

«Nous étions lents, et il faut leur donner du crédit. C’est une bonne équipe. Ils sont rapides et talentueux, mais nous le savions. Nous devons jouer de meilleurs matchs, et je crois qu’on va le faire. Il ne faut pas réinventer la roue. Il faut simplement jouer mieux.»

Apprentissage

Par ailleurs, Green dirige une jeune équipe, dont plusieurs joueurs importants en sont à leurs premiers matchs éliminatoires. Il s’agit selon l’instructeur d’un défi supplémentaire, puisqu’il faut gérer les émotions créées par ces défaites.

«Ça fait partie du hockey des séries éliminatoires. C’est probablement plus dur de revenir pour une jeune équipe. Il y a un côté émotionnel dans tout ça. Je crois que l’équipe est énervée par cette défaite, comme elle devrait l’être. Quand tu perds, tu ne te sens pas bien.»

Le deuxième duel de cette série aura lieu mardi soir, à Edmonton.