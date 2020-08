Claude Julien s'adressera aux médias

Pour la première fois depuis son hospitalisation, Claude Julien prendra la parole en public, selon ce qu'a annoncé le Canadien de Montréal.

L’entraîneur-chef sera disponible pour répondre aux questions des médias mercredi.

En pleine séries de premier tour de la Ligue nationale de hockey (LNH), Julien a été hospitalisé dans la nuit du 12 au 14 août à l’hôpital St. Michael’s à Toronto, ville où avaient lieu les rencontres des Canadiens face aux Flyers de Philadelphie.

Souffrant de douleurs à la poitrine, l’homme de 60 ans s’est fait poser une endoprothèse dans l’une de ses artères coronaires. L’entraîneur-chef était ensuite retourné à Montréal pour sa convalescence. On s’attend à un rétablissement complet.

En l’absence de Julien, Kirk Muller a pris les rênes de l’équipe. Le CH a finalement été éliminé en six rencontres par les Flyers.

D’après les commentaires de Dr Peter Guerra, chef de médecine et de cardiologie à l’Institut de cardiologie de Montréal, Julien pourra reprendre ses activités comme à l’habitude après un repos convenable de quelques semaines.

Parmi les facteurs de risque qui mènent à la pose de ce qui est mieux connu sous le nom d’un stent, l'intervention subie par Julien pour cause de blocage d'une artère coronarienne, on retrouve l’hérédité, mais aussi la haute pression, le diabète, le cholestérol et l’obésité, a expliqué Dr Guerra auprès de TVA Nouvelles au lendemain de l’hospitalisation de l’entraîneur.