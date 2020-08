Bruce Boudreau avec les Maple Leafs?

L’expérimenté entraîneur Bruce Boudreau ne dirait pas non à un poste avec l’équipe de sa ville natale, les Maple Leafs de Toronto, et il semblerait que l’intérêt est réciproque.

L’homme de 65 ans est sans emploi depuis que le Wild du Minnesota l’a démis de ses fonctions d’entraîneur-chef en février dernier.

Les Leafs aimeraient beaucoup que Boudreau se joigne aux Leafs à titre d’adjoint à Sheldon Keefe. Deux postes d’assistant-entraîneur sont d’ailleurs disponibles à Toronto depuis les départs de Paul McFarland et d’Andrew Brewer.

«J’ai compris qu’ils avaient demandé la permission, mais personne ne m’a encore parlé. Je veux dire, l’idée est assez cool», a révélé Boudreau au "Toronto Star", lundi. Le quotidien avait rapporté la semaine dernière que les Maple Leafs sondaient le terrain depuis plusieurs mois déjà, ayant demandé au Wild s’il pouvait s’entretenir avec le pilote.

«J’ai surtout envie de continuer à m’impliquer dans le hockey et dans la Ligue nationale de hockey (LNH) l’an prochain, a ajouté Boudreau. Mon but est d’être entraîneur-chef, mais l’idée d’être assistant à Toronto est intrigante. Parce que c’est Toronto.»

Une ultime chance?

Né dans la capitale ontarienne en 1955, Boudreau a joué son hockey junior avec les Marlboros de Toronto avant d’être repêché par les Leafs au repêchage amateur de 1975. L’ancien joueur de centre a ensuite défendu les couleurs de sa ville natale pendant six saisons entre 1976 et 1982.

Derrière le banc, il a été à la barre du Wild, des Capitals de Washington et des Ducks d’Anaheim. C’est avec ces derniers qu’il est passé le plus près de la coupe Stanley, atteignant la finale de l’Association de l’Ouest en 2015. Le championnat reste le but ultime de sa carrière et un séjour à Toronto pourrait lui permettre de l’atteindre.

«Même s’ils n’ont pas eu le succès escompté, je crois qu’ils sont assez bons pour être un candidat à la coupe Stanley chaque année. Mon objectif a toujours été de gagner la coupe Stanley avant de prendre ma retraite. C’est très intrigant», a-t-il répété.