Alex Pietrangelo veut rester à St. Louis, mais...

Repêché par les Blues de St. Louis, nommé capitaine et sacré champion de la coupe Stanley, le défenseur Alex Pietrangelo ne veut pas quitter le Missouri.

Âgé de 30 ans, l’arrière ontarien pourrait toutefois devenir joueur autonome sans restriction bientôt, puisqu’il vient de disputer la dernière année prévue à son contrat de 7 ans et 45,5 millions $. Mais il ne souhaite pas aller voir si la pelouse est plus verte ailleurs.

• À lire aussi: Les Maple Leafs échangent Kapanen

• À lire aussi: Danault remet en question son avenir à Montréal

«Je veux rester un Blue, bien sûr que je le veux, a-t-il lancé dans une conférence de presse, mardi. [St. Louis] est la seule place que j’ai connue professionnellement pour le hockey. Cette organisation signifie beaucoup pour moi.»

Or, Pietrangelo a connu l’une de ses meilleures saisons en carrière en 2019-2020, comme en font foi sa récolte de 16 buts et 52 points et son différentiel de +11. Il pourrait ainsi devenir le joueur le plus convoité lorsque le marché des joueurs autonomes s’ouvrira.

Et pour ajouter au casse-tête, la formation du Missouri n’a que peu d’espace sous le plafond salarial pour la campagne 2020-2021 et doit également renouveler le contrat de Vince Dunn, qui devrait lui-même profiter d’une augmentation salariale.

Ainsi, à moins de quelques décisions importantes du directeur général Doug Armstrong, Pietrangelo pourrait être forcé de faire une incursion dans le marché.

«Beaucoup de gars le font, mais j'espère que cela ne m’arrivera pas. J'ai grandi ici, c'est le seul endroit que je connais professionnellement. La famille est ici, j'ai grandi ici en tant que joueur et personne. Ça fait malheureusement partie de la "business" et la situation est ce qu’elle est.»

Prendre son temps

Une chose semble certaine toutefois : le défenseur ne prend pas ce moment charnière de sa carrière – et de sa vie – à la légère. Il a longuement réfléchi à la situation.

«J'ai des belles-sœurs, des beaux-frères, des nièces et des neveux [ici], mais ils comprennent l'aspect commercial des choses et la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je remercie également ma femme de me permettre de réfléchir sérieusement à tout ça, car il y a beaucoup de choses à prendre en compte.»

«Ce n'est pas une chose amusante à vivre, ce n'est pas facile. Mais lorsque vous avez une base solide à la maison – j'ai ma femme et mes enfants et ma femme m’appuie dans tout ce que je fais –, cela facilite le processus parce que vous pouvez prendre votre temps, vous asseoir et évaluer tout ce qui doit être évalué pour prendre la bonne décision.»

Les Blues ont été éliminés par les Canucks de Vancouver en six parties lors des quarts de finale de l’Association de l’Ouest.