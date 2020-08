Robin Lehner commente «l'affaire Fleury»

Impliqué malgré lui dans une controverse après que l’agent de son coéquipier Marc-André Fleury, Allan Walsh, eut publié une photo choquante, le gardien partant des Golden Knights de Vegas Robin Lehner s’est dit chanceux de pouvoir compter sur Fleury comme coéquipier.

Laissé de côté par son nouvel entraîneur-chef Peter DeBoer régulièrement, Fleury a dû répondre, dimanche, aux questions des journalistes lorsque son agent a publié une photo de lui-même, transpercé par une épée sur laquelle était gravé «DeBoer». Il a toutefois minimisé la situation et demandé à son agent de retirer l’image des médias sociaux.

Quelques minutes après son blanchissage dans un gain de 5 à 0 des siens contre les Canucks de Vancouver à l’occasion du tout premier match de cette demi-finale de l’Association de l’Ouest, Lehner a toutefois montré qu’il ne se laissait pas distraire par ce qui se passait à l’extérieur de la patinoire.

«Ça ne change rien, a lancé le Suédois. Je suis habitué à ce genre de chose, je vais être honnête. Je suis allé [avec les Islanders de New York], et [Thomas] Greiss était le favori des partisans là-bas. Ensuite à Chicago, tu joues avec [Corey] Crawford. Tu compétitionnes le mieux que tu peux. Puis ici avec Fleury. Ça fait partie du jeu. Nous sommes une équipe. Aussi longtemps que nous gagnons, ça importe peu de savoir qui joue.»

Chanceux

Ayant remporté six parties éliminatoires en sept départs, contre deux gains en autant de parties pour le Québécois, Lehner n’est pas choqué par cette récente tempête. Il a d’ailleurs louangé Fleury pour son attitude irréprochable.

«Ça fait partie du sport. Les partisans ont leurs favoris et ce genre de chose. Mais en fin de compte, on gagne, et je me sens choyé d’être un membre de cette équipe et d’être le coéquipier de Marc.»

DeBoer a lui-même commenté la situation d’entrée de jeu lors de sa conférence de presse après la rencontre. «C’est du bruit. Du bruit de l’extérieur, a-t-il fait valoir. Ça ne changera rien à ce qu’on fait ici. Nous n’allons pas nous y attarder. Nous sommes ici pour une chose: gagner.»

Le deuxième match de cette série aura lieu mardi soir, à Edmonton.