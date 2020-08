Auger-Aliassime coulé par les doubles fautes

À force de jouer avec le feu, le Québécois Félix Auger-Aliassime s’est brûlé et son premier événement de la saison en simple sur le circuit de l’ATP s’est arrêté brusquement au deuxième tour, lundi, lors du tournoi Western & Southern exceptionnellement disputé à New York.

Au terme d’un duel ayant duré plus de 2h50, Auger-Aliassime s’est incliné en trois manches de 6-7 (4), 6-2 et 7-6 (5) face à l’Américain Tennys Sandgren, 55e au monde. Le Québécois de 20 ans a notamment éprouvé quelques difficultés avec son service durant le match, y allant de nombreuses doubles fautes, dont certaines à des moments importants.

Dommage pour Auger-Aliassime, qui aurait pu s’offrir un rendez-vous avec Novak Djokovic, premier joueur mondial, advenant une victoire logique de ce dernier contre le qualifié Ricardas Birankis.

Le tournoi Western & Southern, qui se veut une bonne préparation en vue des prochains Internationaux des États-Unis, se tient habituellement à Cincinnati, mais la compétition a été déplacée en vertu de la pandémie de COVID-19.

Raonic avance au troisième tour

De son côté, le Canadien Milos Raonic a vaincu le Britannique Daniel Evans, 28e au monde, pour atteindre la troisième ronde de ce même tournoi.

Toujours aussi dominant au service, Raonic a bien géré la rencontre pour l’emporter en deux manches de 6-3 et 7-5. Il a notamment réalisé 23 as durant la rencontre. Le Canadien a toutefois commis cinq doubles fautes pendant le second set pour se compliquer un peu la tâche.

Au prochain tour, Raonic affrontera le vainqueur du duel entre Alexander Zverev, cinquième tête de série, et Andy Murray.