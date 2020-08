Le DG des Penguins étudie présentement le marché

Le directeur général des Penguins de Pittsburgh Jim Rutherford a indiqué lundi qu’il allait faire un choix entre Matt Murray et Tristan Jarry d’ici le début de la prochaine saison et que le gardien qui n’allait pas être choisi allait être transigé.

La situation chez les «Pens» pourrait rappeler à certains le dilemme qu’avait eu sur les bras l’ancien directeur général du Canadien de Montréal Pierre Gauthier lorsqu’il avait dû trancher entre Carey Price et Jaroslav Halak.

Rutherford, lui, a avoué au site sportif The Athletic qu’il y avait de l’intérêt pour ses deux portiers à travers la Ligue nationale de hockey (LNH) et qu’une transaction était inévitable.

«Je n’en suis pas encore au point où j’ai des conversations sérieuses ou d’évaluer ce que je peux avoir en retour, a admis l’homme de hockey. Mais je dirais que je m’en approche, de comprendre tout ce que les gens seraient prêt à donner. Nous verrons. Je ne sais pas exactement comment ça se déroulera, mais je remarque déjà énormément d’intérêt.»

Bien des arguments

Comme chez le CH au début de la dernière décennie, le choix de Rutherford implique un gardien bien établi et qui a prouvé sa valeur en Matt Murray. Exception faite de ses deux coupes Stanley, l’Américain est comme Price, soumis à la pression d’un candidat surprenant.

Sans connaître nécessairement le «printemps Halak», Jarry a connu une bonne saison en 2020. L’athlète de 25 ans a montré une fiche de 20-12-1 avec un excellent taux d’efficacité de ,921 et une moyenne de buts alloués de 2,43. Il a même obtenu une invitation au match des étoiles.

Murray, d’un an son aîné, a eu plus de difficulté en montrant un taux d’efficacité de ,899 et une moyenne de buts de 2,87. Sa fiche de 20-11-5 est loin d’être catastrophique et il a obtenu la majorité des départs des Penguins en séries cette saison.

Les contrats des deux joueurs viennent à échéance d’ici le début de la prochaine campagne et ils deviendront joueurs autonomes avec compensation. Celui qui ne sera pas choisi pourrait donc avoir l’opportunité de tester le marché s’il n’est pas échangé. Le salaire de Murray comptait pour 3,75 millions $ sur la masse salariale de Pittsburgh, tandis que celui de Jarry n’était que de 675 000 $.

«Nous verrons comment ça se déroule. Mais je prévois être assez occupé, et il y a une bonne chance qu’un gardien de but soit impliqué dans ce que nous ferons», a prévu Rutherford.