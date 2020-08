Johnny Gaudreau n’a pas envie de quitter Calgary

Bougie d’allumage de l’attaque des Flames de Calgary depuis son arrivée en 2014, Johnny Gaudreau n’est pas à l’abri des critiques. Son équipe encore une fois éliminée tôt en séries éliminatoires, l’attaquant sait qu’une transaction n’est jamais bien loin.

Gaudreau n’a pas été très mauvais contre les Jets de Winnipeg et les Stars de Dallas, seulement pas assez décisif selon l’avis de plusieurs. De ses sept points en 10 rencontres, six ont été obtenus avec l’avantage d’un homme.

«Ça fait partie de l’industrie, je suppose, a indiqué au quotidien “Calgary Sun” Gaudreau, lundi. Tu ne veux jamais voir un joueur être échangé, surtout un gars avec qui tu joues depuis longtemps. Lorsque j’entends mon nom, ce n’est pas quelque chose de plaisant à entendre parce que j’ai beaucoup de plaisir à jouer pour Calgary et de vivre à Calgary. Je suis là depuis longtemps donc je me sens confortable ici.»

L’athlète qui vient tout juste de fêter ses 27 ans a connu sa saison régulière la moins productive en carrière avec 58 points en 70 matchs. Mentionnant l’amour des partisans pour les Flames, Gaudreau a indiqué que cette attention s’accompagnait bien entendu de grandes attentes.

«Peu importe où tu vas, pour quelle équipe tu joues, il y aura des moments difficiles et des gens qui ne seront pas satisfaits de vous. À la fin de la journée, mon temps à Calgary a été incroyable. J’adore ça ici. J’aime la façon dont les amateurs et la ville nous traitent», a-t-il ajouté.

«Johnny Hockey» a encore deux années à son contrat qui lui rapporte en moyenne 6,75 millions $ par saison.

Talbot ne ferme pas la porte

Le gardien Cam Talbot est dans une situation différente à celle de Gaudreau, puisqu’il s’était entendu avec les Flames pour un an l’été dernier. Joueur autonome sans compensation, l’athlète de 33 ans aimerait aussi rester à Calgary.

«J’ai aimé ça ici. Mon épouse et ma famille ont aimé ça aussi, a-t-il indiqué au réseau Sportsnet. Ça devrait être la bonne situation pour moi et pour eux. Mais nous serions très ouverts à revenir l’an prochain et plus.»

L’Ontarien a été l’adjoint de David Rittich en saison régulière, montrant une fiche de 12-10-1, mais a obtenu 10 des 11 départs des Flames en séries.

Le salaire de Talbot en 2019-2020 était de 2,75 millions $.