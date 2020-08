CH: «Si j’avais à repêcher, mon choix serait...»

Le prochain événement attendu par les partisans des Canadiens, après d'encourageantes séries éliminatoires, est maintenant le repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Montréal y parlera au 16e rang.

L'ancien recruteur du Bleu-blanc-rouge Grant McCagg a, à l'occasion d'une entrevue accordée au TVASports.ca, a accepté de se prononcer sur les joueurs qu'il serait tenté de repêcher, s'il était dans la position de Marc Bergevin.

«C’est un repêchage d’attaquants et je suis d’avis que le Tricolore devrait sélectionner un ailier. Il y aura de bons joueurs disponibles au 16e rang. Si j’avais à sélectionner, mon choix se ferait entre Seth Jarvis, Mavrik Bourque ou Lukas Reichel.» (Voir les analyses complètes de ces trois joueurs ci-bas).

Et Hendrix Lapierre?

Et qu’en est-il d’Hendrix Lapierre, que plusieurs considéraient comme un espoir de premier plan il y a à peine quelques mois?

«Je ne crois pas qu’ils le sélectionneront. Ils n’ont pas vraiment de besoins criants au centre. Et Lapierre a eu tellement de blessures. Il y aura beaucoup de joueurs dotés d’un aussi grand potentiel que le sien au 16e rang. Mais si tu as le choix entre un gars qui a eu trois blessures dans la région de la tête et un gars qui n’en a pas eu, le choix est simple.

«Lapierre avait été tellement bon à la coupe Hlinka-Gretzky. Il jouait comme un joueur top-5. Mais son début de saison a été très décevant à Chicoutimi. Quand je le regardais jouer avec les Saguenéens, j’avais l’impression de voir un gars qui allait plutôt sortir en troisième ronde. Je suis d’avis qu’il ne sera pas repêché parmi les 20 premiers joueurs de ce repêchage en raison des blessures et de ses mauvaises performances à Chicoutimi.»

Les choix de Grant McCagg

Vous l'avez lu plus haut: s'il n'en tenait qu'à Grant McCagg, le 16e sélection du Tricolore serait utilisée pour repêcher Seth Jarvis, Mavrik Bourque ou encore Lukas Reichel.

Pour l'amateur moyen, il s'agit peut-être, hormis Bourque, de noms qui ne sont pas très connus.

Voici donc un bref descriptif des trois patineurs:

Seth Jarvis

Un ailier droit des Winterhawks de Portland dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest qui mesure 5 pieds 10 pouces et pèse 172 livres.

Il a inscrit 42 buts et récolté 98 points en 58 matchs la saison dernière, récolte bonne pour le deuxième rang de la WHL.

À titre indicatif, sa moyenne de points par match a été supérieure à celle du dominant Dylan Cozens, qui est pourtant un an plus vieux.

Jarvis est décrit par la majorité des experts comme étant un excellent patineur. Ses premières foulées, rapporte-t-on sur le site lastwordonhockey.com, sont extrêmement fluides et puissantes.

En zone offensive, on qualifie le jeune hockeyeur de véritable «poison», qui peut marquer à l’aide de tous les styles de lancer.

Souvent, parce que les défenseurs respectent sa vitesse, ils laissent un grand espace entre eux et Jarvis. Le jeune homme de 18 ans tire donc profit de cette situation pour se servir des arrières comme écran.

Jarvis, qui peut aussi évoluer en désavantage numérique, est souvent comparé à Brendan Gallagher. Voilà qui risque de plaire aux amateurs du CH...

Mavrik Bourque

Le Québécois, un centre droitier, a connu une excellente saison avec les Cataractes de Shawinigan l'an dernier.

En 49 matchs, Bourque, qui mesure 5 pieds 10 pouces et pèse 178 livres, a récolté 71 points, dont 29 buts.

Plusieurs recruteurs parlent de Bourque comme d'un patineur puissant qui peut changer de direction de façon très rapide. On vante aussi la force des jambes du #22.

En zone adverse, l'imposant droitier excelle en protection de rondelle et peut éliminer plusieurs adversaires grâce à ses mains rapides.

Le principal outil dans le coffre de Bourque demeure cependant son lancer sur réception, avec lequel il a terrorisé plusieurs gardiens dans la LHJMQ.

Il est également très efficace lors de ses replis défensifs et sait se montrer responsable dans son propre territoire.

Le comparatif le plus commun, dans son cas? Travis Konecny (Flyers de Philadelphie).

Lukas Reichel

Un Allemand de six pieds en 172 livres qui évoluait en première division allemande l'an dernier. Son avantage sur les deux joueurs cités plus haut? Le fait qu'il évoluait contre des hommes en DEL.

Au sein de l'équipe du Eisbären Berlin, l'ailier gauche a marqué 12 buts et récolté 24 points en 42 parties.

Bon patineur, se démarquant surtout dans ses premières foulées, l'Allemand, dit-on, marque la majorité des ses filets posté près de la cage adverse. Il a des mains rapides et peut déjouer un gardien même si l'espace est très restreint.

En zone défensive, cependant, les experts s'entendent sur le fait que Reichel doit davantage bouger ses pieds et se montrer plus actif.

L'attaquant est souvent comparé à Mike Hoffman (Panthers de la Floride).