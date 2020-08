Une recrue règle le cas des Blue Jays

Aidés par Josh Fleming, qui obtenait son tout premier départ en carrière dans le baseball majeur, les Rays de Tampa Bay ont vaincu les Blue Jays de Toronto au compte de 5 à 4, dimanche à St. Petersburg.

Fleming (1-0) n’a permis que deux points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches sur la butte. Il a amorcé le match en retirant les trois premiers frappeurs à lui faire face, dont deux sur des prises.

Les seuls faux pas de la recrue sont survenus face à Teoscar Hernandez (circuit en deuxième) et Vladimir Guerrero fils (triple en quatrième). Hernandez s’est d’ailleurs rendu sur les sentiers lors de chacune de ses présences au bâton, avec un coup sûr et trois buts sur balles.

Thornton blessé

Dans le clan des Jays, c’est Trent Thornton qui a obtenu le départ. Sa présence au monticule n’a toutefois duré qu’une manche puisque le droitier a ressenti une douleur au coude.

C’est ainsi aux dépens des releveurs Anthony Kay, Ryan Borucki (1-1) et Jacob Waguespack que les Rays se sont mis en marche à compter du cinquième engagement. Austin Meadows a produit deux points avec un ballon-sacrifice et un simple. Jose Martinez (simple), Brandon Lowe (simple) et Ji-Man Choi (ballon-sacrifice) ont été à l’origine des autres points.

Expulsé

Le gérant des Rays Kevin Cash a par ailleurs été expulsé après avoir critiqué ce qu’il jugeait être une mauvaise décision des arbitres en sixième manche. Les officiels ont ajouté une balle au compte du lanceur Pete Fairbanks, même si la reprise semblait montrer que le frappeur Danny Jansen n’était pas parvenu à retenir son élan.

Il s’agit d’une deuxième défaite de suite pour les Jays, qui avaient précédemment remporté six matchs consécutifs. La formation canadienne disputera lundi le quatrième match de cette série contre les Rays.

Des Red Sox pas en confiance

À Baltimore, les prochains adversaires des Jays, les Red Sox de Boston, ont poursuivi leur mauvais début de saison en perdant contre les Orioles 5 à 4.

Les hommes de Ron Roenicke ont été coulés par une belle performance de Rio Ruiz en attaque. Le joueur de troisième but a produit quatre points grâce à un simple et un double. Sa dernière frappe en lieu sûr a placé les Orioles en avant pour de bon en septième manche.

Les Sox ont tout tenté, mais même un coup de circuit de Jackie Bradley fils en début de neuvième n’a pas été suffisant pour organiser une remontée. Kevin Pillar a lui aussi frappé la longue balle pour les vaincus, dès le tour au bâton initial.

La victoire a été chèrement payée du côté des Orioles, puisqu’ils ont perdu le lanceur partant Wade LeBlanc après deux tiers de manche, et le receveur Pedro Severino, tous deux sur blessure.

L’artilleur Thomas Eshelman (2-0) a bien réagi lorsque le monticule lui a été confié, ne donnant qu’un but sur balles en quatre manches et un tiers. Tanner Scott a réalisé son premier sauvetage de l’année, tandis que la défaite est allée à la fiche de Zack Godley (0-3).

Les Red Sox montrent une décevante fiche de 9-20 cette saison.