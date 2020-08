Les Raptors complètent le balayage

Les Raptors de Toronto ont aisément battu les Nets de Brooklyn 150 à 122 dans le quatrième match de leur série de premier tour et ainsi balayés les New-Yorkais pour atteindre le tour suivant, dimanche, à Orlando.

Les Nets ont tenu bon jusqu’à la mi-temps, ne tirant alors de l’arrière que par neuf points. Ce fut assez pour les Torontois pour ouvrir la machine et se mettre à l’abri en menant par 29 points après trois quarts.

Ils ont fini par repousser encore plus loin le record de points de la franchise en un seul match des séries. La marque de 134 avait été établie par plus tard que lundi dernier, face à Brooklyn.

Norman Powell a connu l’un des meilleurs matchs de sa carrière grâce à une récolte de 29 points. Sa performance est d’autant plus spéciale que l’Américain de 27 ans n’était pas partant pour ce match. Son total de points est donc un record de l’histoire des Raptors pour un joueur venant du banc.

Cette victoire a toutefois un coût, puisque Powell a été inséré dans la formation en raison d’une blessure qu’a subi Kyle Lowry tôt dans la rencontre. Le garde s’est blessé à la cheville gauche et n’est pas revenu par la suite.

Avec cette avance quasi insurmontable, les Raptors ont donné du temps de jeu à tout leur effectif. Pascal Siakam et Serge Ibaka ont récolté plus de 20 points et le Québécois Chris Boucher a obtenu trois points, trois rebonds et une mention d’assistance.

Chez les Nets, Caris LeVert a défendu l’honneur des siens avec une belle performance de 35 points.

Il s’agissait du premier balayage en séries de l’histoire des Raptors. Seuls les Clippers de Los Angeles (y compris les Braves de Buffalo et les Clippers de San Diego) et les Timberwolves du Minnesota n’ont été en mesure de réaliser ce fait d’armes dans la NBA.

Au prochain tour, les Raptors affronteront les Celtics de Boston, qui ont également balayé leur série contre les 76ers de Philadelphie, grâce à un gain de 110 à 106 lors du quatrième match.