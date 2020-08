Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic causent la surprise

En double masculin, les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Milos Raonic ont causé la surprise avec une victoire de 6-3, 1-6 et 10-0 aux dépens de Nicolas Mahut et Jan-Lennard Struff, dimanche à New York, lors du tournoi Nothern & Southern.

Les représentants de l’unifolié se sont ressaisis après avoir lourdement perdu la deuxième manche. Ils n’ont concédé aucun point à leurs adversaires lors du super bris d’égalité.

Mahut et Struff sont pourtant respectivement troisième et 46e au monde en double, tandis qu’Auger-Aliassime et Raonic sont 308e et 731e.

Le Britannique Joe Salisbury et l’Américain Rajeev Ram seront leurs adversaires au deuxième tour. Ces derniers ont vaincu le Chilien Cristian Garin et le Norvégien Casper Ruud.

Auger-Aliassime avait défait le Géorgien Nikoloz Basilashvili en deux manches, samedi en simple. Il disputait alors sa première rencontre sur le circuit depuis le 27 février. Raonic a également triomphé face à l’Américain Sam Querrey.

Denis Shapovalov et Gabirella Dabrowski étaient également en action en double, tandis que la jeune Québécoise Leylah Annie Fernandez, qui avait obtenu son billet pour le tableau principal lors des qualifications, devait affronter la Tunisienne Ons Jabeur en simple.