À TVA Sports: Canucks - Golden Knights

TVA Sports et TVA Sports direct présentent le tout premier match de la série de deuxième tour entre les Golden Knights de Vegas et les Canucks de Vancouver.

Les Canucks, menés par plusieurs jeunes joueurs, semblent destinés à s’établir comme une nouvelle puissance du circuit Bettman. Elias Pettersson, Brock Boeser, Bo Horvat, Quinn Hughes... Le talent ne manque pas dans l’Ouest canadien! Justement, Vancouver s’est payé, en première ronde, les champions en titre de la coupe Stanley (Blues de St. Louis) en six matchs. Une équipe rapide qui profite de chaque ouverture sur la patinoire.

De l’autre côté de la ligne rouge, on retrouvera les Golden Knights. Ce club ne cesse d’épater depuis son arrivée dans la LNH en 2017. Le noyau de cette équipe est majoritairement composé de talentueux vétérans. Mark Stone, Max Pacioretty et Jonathan Marchesseault sont tous des joueurs qui peuvent faire la différence. Ils sont bien appuyés par neuf autres attaquants aussi physiques que décisifs. À la ligne bleue, Alec Martinez et Nate Schmidt s’assurent de garder le bateau à flot et se sont spécialisés, au fil des années, dans l’exécution de sorties de zone simples, mais très efficaces. Devant la cage, Robin Lehner et Marc-André Fleury sont tous les deux en mesure de prendre de grosses minutes.

L’agent de Fleury, Allan Walsh, s’en est d’ailleurs pris publiquement à l’entraîneur-chef des Knights Peter DeBoer, hier, lui reprochant l’utilisation sporadique de «Flower» jusqu’ici. Ça promet pour les matchs à venir!