Dustin Johnson toujours dominant

Pour une deuxième journée consécutive au tournoi Northern Trust, Dustin Johnson s’est assuré de compléter sa ronde au premier rang du classement de la première étape des séries de la Coupe FedEx présentée à Norton au Massachusetts.

Samedi, l’Américain de 36 ans a remis une carte de 64 (-7). Le meneur a réussi six oiselets et commis qu’un seul boguey. Il a également fini sa ronde en force avec un aigle sur la normale cinq du 18e fanion.

Son cumulatif de 191 (-22) lui permet d’avoir une avance de cinq coups sur ses compatriotes Harris English et Scottie Scheffler.

Si Johnson maintient la cadence dimanche, il pourrait mettre la main sur son 22e sacre en carrière sur le circuit de la PGA.

En ce qui concerne les deux Canadiens qui ont survécu à la coupure, Mackenzie Hughes a joué 66 (-5) et Corey Conners a frappé la balle à 69 (-2) reprises. Ils ont ainsi fait des bons de 14 et six rangs au classement. Le premier partage le 15e rang avec trois adversaires, tandis que le second est à égalité avec une kyrielle d’adversaires au 34e rang.

De son côté, Tiger Woods a connu sa pire ronde de l’événement. Il a commis cinq bogueys et réalisé trois oiselets, ce qui fait en sorte qu’il a remis une carte de 73 (+2). Son cumulatif de 212 (-1) le place au 67e échelon.

Popov au sommet

Dans la LPGA, l’Allemande Sophia Popov a joué 67 (-4) lors de la troisième ronde de l’Omnium féminin AIG, ce qui lui a permis de s’emparer du premier rang au classement.

Elle devance ses plus proches poursuivantes, l’Australienne Minjee Lee et la Thaïlandaise Jasmine Suwannapura, par trois frappes.

L’unique Canadienne en lice, Alena Sharp, a frappé 73 (+2) coups. Son cumulatif de 218 (+5) lui confère le 19e rang, à égalité avec six autres golfeuses.