Plus les présentes séries avancent, plus Nick Suzuki se positionne comme le plus important joueur d’avenir des Canadiens.

Le centre de 20 ans semble être de tous les bons coups du CH et joue avec une maturité qui confond les observateurs et partisans.

Vendredi, lors du sixième match de la série contre les Flyers, il a été jumelé à Jonathan Drouin et Joel Armia. Et les choses se sont déroulées rondement, tant et si bien que notre analyste Michel Bergeron y a vu un bon signe pour l’avenir.

«(Kirk) Muller, en apportant tellement de changements, a peut-être trouvé un trio pour l'avenir», a affirmé «Bergy», dans sa chronique «Sans filet».

Le «Tigre» n’avait cependant pas la même admiration pour l’attaquant Max Domi, dont le rendement est frustrant. Jesperi Kotkaniemi, un bon joueur pour le CH depuis le début des séries, a semblé effacé en étant jumelé à Domi.

«C'est le genre de vétéran qui étouffe, pas sa physionomie, sa façon d'agir», a déploré l’ex-entraîneur des Nordiques au sujet du numéro 13 des Canadiens.

Enfin, toujours selon «Bergy», Kirk Muller, entraîneur-chef par intérim des Canadiens depuis le deuxième match de la série, est peut-être en train de ressusciter sa carrière ces jours-ci

«Ce qu'il a fait dans cette série, ça peut lui ouvrir des portes», a-t-il avancé.

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.