T-shirts controversés chez les Jays

Les Blue Jays de Toronto ont interdit à leurs joueurs de porter un t-shirt avec l’inscription «Homeless Jays» [les Jays sans-abris].

Cette mesure a été prise après que plusieurs internautes aient critiqué l’équipe en qualifiant le geste d’insensible pour les personnes en situation d’itinérance.

«Les Blue Jays veulent s’assurer que les stéréotypes négatifs ne sont pas perpétués et soutenir les groupes marginalisés dans notre communauté, a écrit l’organisation de la Ville Reine dans un communiqué. Le club a abordé la question des t-shirts avec les joueurs et ils ne seront plus portés.»

Les chandails ont été créés par le releveur Ken Giles et font révérence au fait que l’équipe canadienne ne peut pas jouer à Toronto cette saison.

En effet, le gouvernement fédéral n’a pas permis aux Jays de jouer au Rogers Centre en 2020, et ce, en raison de la pandémie de coronavirus et des problèmes frontaliers.

Le club a donc été contraint de se trouver un nouveau domicile, soit le Sahlen Field de Buffalo, où évolue leur club-école au niveau AAA.