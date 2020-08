L'invraisemblable accomplissement des Stars

Avant jeudi soir, jamais une équipe de la Ligue nationale du hockey (LNH) n’avait comblé un déficit de trois buts et l’a emporté avec un écart de quatre réussites lors des éliminatoires.

C’était avant que les Stars de Dallas ne fassent le coup aux Flames de Calgary, en sortant vainqueur du sixième duel de leur série de premier tour au compte de 7 à 3. L’équipe texane a par le fait même obtenu son billet pour la prochaine étape.

«Nous avons eu une bonne discussion après la première période, a expliqué l’attaquant Denis Gurianov, lors de la vidéoconférence des Stars après la rencontre. Nous étions dans le vestiaire et nous avons oublié la première. Nous avons décidé de passer à autre chose et de jouer de notre façon.»

Il semble que la stratégie a fonctionné à merveille, particulièrement pour Gurianov qui a inscrit pas moins de quatre buts des siens, dont un tour du chapeau lors du deuxième engagement.

«Les gars me disaient : "tire la rondelle", a dit avec bonheur le Russe de 23 ans. Je suis heureux d’avoir obtenu un tour du chapeau et d’avoir gagné. Le plus important, c’est que nous sommes assurés d’être de la deuxième ronde.»

Gurianov est ainsi devenu le premier joueur de l’histoire de l’organisation des Stars/North Stars du Minnesota a touché la cible à quatre reprises en séries.

«Il faut lui donner du crédit. Il s’est battu comme le reste de l’équipe, a indiqué l’entraîneur-chef des Stars Rick Bowness. Le hockey, c’est incroyable. Quand tu es en feu comme Denis, la rondelle arrive toujours au bon moment sur ta palette. Ce genre de soirée n’arrive pratiquement jamais, mais nous savons tous que Denis est et sera un joueur spécial.»