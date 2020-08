Les Blue Jays poursuivent sur leur lancée

Cavan Biggio et Lourdes Gurriel fils ont produit chacun un point en 10e manche pour permettre aux Blue Jays de Toronto de l’emporter par la marque de 6 à 5 contre les Rays, vendredi soir, à Tampa Bay.

Il s’agit d’une sixième victoire consécutive pour la formation canadienne et d’un premier revers en six matchs pour les Rays.

Biggio a brisé l’égalité de 4 à 4 à l’aide d’un double. Gurriel fils a ensuite permis à Biggio de croiser le marbre en claquant un ballon-sacrifice.

Yandy Diaz a répliqué avec un simple productif en fin de 10e, mais les Rays n’ont pas été en mesure d’égaler à nouveau le pointage.

L’équipe locale avait comblé un déficit de 4 à 1 grâce à un circuit de Diaz en troisième manche et à un double de deux points de Jose Martinez en sixième.

Les Jays avaient pris les devants en marquant quatre points en deuxième manche. Teoscar Hernandez et Vladimir Guerrero fils ont chacun cogné la longue balle en solo. Gurriel fils et Randy Grichuk ont produit les autres points des visiteurs dans cette manche.

Brandon Lowe avait ouvert la marque en première manche avec son neuvième circuit de la saison.

Le releveur Thomas Hatch (1-1) a empoché la victoire tandis que Jordan Romano a assuré son premier sauvetage en carrière dans les majeures. La défaite a été portée à la fiche d’Aaron Loup (3-1).

Les Jays tenteront de poursuivre sur leur lancée samedi, lors du deuxième match d’une série de quatre contre les Rays.

Ailleurs dans les majeures

À Washington, Miguel Rojas a claqué un circuit de trois points en deuxième manche pour mener les Marlins de Miami à un gain de 3 à 2 face aux Nationals. Il s’agissait d’un deuxième circuit cette saison pour le joueur d’arrêt-court qui, remis de la COVID-19, en était à un premier match depuis le 26 juillet. Cette victoire permet aux Marlins de mettre un terme à une série de cinq défaites.

À Cleveland, les Indians ont subi un premier revers en sept matchs en s’inclinant par la marque de 10 à 5 devant les Tigers de Detroit. Ces derniers ont comblé un déficit de 5 à 0 en marquant sept points en quatrième manche. Isaac Paredes a été l’un des principaux artisans de la remontée des Tigers en claquant un grand chelem.

À Pittsburgh, Bryan Reynolds a produit quatre points pour mener les Pirates vers un gain de 7 à 2 devant les Brewers de Milwaukee. Le voltigeur a réussi un simple productif, un circuit en solo et un triple de deux points.

À Baltimore, Rafael Devers a réussi un circuit de trois points dans la victoire de 8 à 5 des Red Sox de Boston contre les Orioles. Les visiteurs se sont forgé une confortable avance de 8 à 0 au cours des six premières manches. Malgré leurs efforts en fin de match, les Orioles n’ont pas été en mesure d’éviter une sixième défaite consécutive.

Les Phillies procèdent à deux échanges

Les Phillies de Philadelphie ont ajouté quelques releveurs à leur équipe, vendredi, en effectuant deux échanges.

Dans une transaction à quatre joueurs, la formation de la Pennsylvanie a acquis Brandon Workman et Heath Hembree, en plus d’un montant d’argent, des Red Sox de Boston. En retour, les Red Sox ont mis la main sur les lanceurs Nick Pivetta et Connor Seabold.

Plus tôt dans la journée, les Phillies s’étaient procuré les services de David Hale, un lanceur de relève, en échange d’Addison Russ, un releveur plus jeune qui a évolué au niveau AA la saison dernière.

Avant les matchs de vendredi, les Phillies possédaient la pire relève du baseball majeur, elle qui a conservé une moyenne de points mérités de 8,07 depuis le début de la saison.