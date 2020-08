La LNH condamne les propos sexistes de Milbury

La Ligue nationale de hockey a dénoncé, vendredi, les propos sexistes faits par l’analyste Mike Milbury pendant la diffusion du match entre les Islanders de New York et les Capitals de Washington jeudi soir, sur les ondes de NBC.

L’ancien directeur général des Islanders et ex-hockeyeur de la LNH a laissé entendre que les femmes ne seraient qu’une distraction pour les joueurs dans les villes-bulles.

Milbury a fait ce commentaire en répondant à son coanimateur John Forslund, qui a évoqué l’environnement particulier des bulles de la LNH.

«Quand tu y penses, c’est un environnement formidable si tu aimes jouer et être avec tes coéquipiers pendant une longue période de temps. C’est l’endroit parfait», a lancé Forslund.

«Il n’y a même une femme pour venir déranger ta concentration», a ajouté Milbury.

La LNH a rapidement réagi à ces propos, qui ont suscité beaucoup de réactions négatives sur les médias sociaux.

«La Ligue nationale de hockey condamne les commentaires insensibles et insultants faits par Mike Milbury pendant la diffusion (de jeudi) et nous avons communiqué nos sentiments à NBC, a déclaré la ligue vendredi. Ce commentaire ne reflète pas les valeurs de la LNH et son engagement à faire du hockey un sport plus inclusif et accueillant pour tous.»

Milbury avait également créé des remous plutôt ce mois-ci en critiquant le choix du gardien des Bruins de Boston Tuukka Rask de quitter la bulle torontoise pour des raisons familiales.