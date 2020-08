Un plan C pour Marc-Antoine Dequoy?

La porte de la NFL n’est pas encore fermée pour Marc-Antoine Dequoy. Toutefois, il est bien conscient qu’il doit explorer ses options au cas où il n’obtiendrait pas une autre opportunité de se faire valoir au sud de la frontière.

À son retour à Montréal lundi, le demi défensif a appris que la LCF annulait sa saison 2020. Un autre dur coup à encaisser.

« Mon plan A [NFL] et mon plan B [LCF] ont pris le bord en trois jours, souligne Dequoy, qui a été le premier choix des Alouettes au dernier repêchage de la LCF. On est possiblement rendus au plan C, qui est un retour à l’école.

« Il me restait encore quelques cours à faire pour finir mon baccalauréat [étude du jeu vidéo]. Sinon, à l’instar de tous les joueurs de la LCF, il faudrait que je me trouve un boulot pour subvenir à mes besoins. »

Sur le plan football, il doit continuer de se tenir prêt au cas où il aurait un appel de son agent, Sasha Ghavami, pour un essai dans la NFL. Dans le cas contraire, il pourrait attendre jusqu’en mai 2021 pour renouer avec son sport de prédilection.

« Si je n’ai pas de nouvelles de la NFL, je vais pouvoir dire que la porte est fermée, précise Dequoy. Je serais prêt pour mon plan B, qui est de me joindre aux Alouettes. Ce serait incroyable de pouvoir jouer pour ma ville. »

Une source de motivation

S’il ne retourne pas dans la NFL, Dequoy pourrait vivre de l’inconnu dans les prochains mois.

« Si je ne joue pas cet automne, c’est sûr qu’il y aura un vide dans ma vie. Je ne vois pas passer l’automne depuis que j’ai l’âge de 5 ans », explique-t-il.

Le plus gros défi pourrait être de trouver une source de motivation pour reprendre le chemin du gymnase en prévision de la saison 2021 de la LCF.

« On s’entraîne avec acharnement pendant huit mois pour la campagne qui en dure trois, raconte l’athlète de 25 ans. L’objectif de nos entraînements est de pouvoir jouer la saison.

« S’il n’y en a pas, c’est sûr que c’est plus difficile. Par contre, je suis sûr que je vais pouvoir me trouver une source de motivation pendant ma quarantaine de 14 jours. »