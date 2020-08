Matt Niskanen suspendu pour son geste

Le défenseur des Flyers de Philadelphie Matt Niskanen a été suspendu un match par le département de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey, jeudi.

La veille, Niskanen a frappé violemment l'attaquant des Canadiens de Montréal Brendan Gallagher au visage dans la victoire de 5-3 du CH.

Voyez le coup de Matt Niskanen dans la vidéo ci-dessus.

Gallagher a subi une fracture de la mâchoire sur la séquence et il devra être opéré. Il quittera la bulle de Toronto et ne jouera plus face aux Flyers. La durée de son absence est indéterminée pour le moment.

Alain Vigneault sans pitié

L'entraîneur-chef des Flyers, Alain Vigneault, a pour sa part mis de l'huile sur le feu lors de son point de presse, jeudi.

«À mon avis, Gallagher s’est relevé et il semblait correct, a-t-il lancé. Il parlait aux arbitres. Sur le banc, il parlait à nos joueurs jusqu’à la toute fin du match. Il est un joueur très compétitif, mais je ne pense pas que c’est la faute de Niskanen s’il n’est pas aussi grand que les autres.

«Il se donne probablement plus que n’importe qui sur la glace. Mais ça ressemblait plus à un jeu de hockey qui l’a malheureusement coupé un petit peu.»

Voyez les propos d'Alain Vigneault dans la vidéo ci-dessous.